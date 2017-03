Marts ir bagāts ar īpašām dienām. Sagaidām pavasara atnākšanu, atzīmējot Ģertrūdes, Benedikta, Māras un pavasara saulgriežu dienas. Marts arī būtisks kristīgajā tradīcijā, jo šajā mēnesī noris Lielais gavēnis un gatavošanās Lieldienām. Tas zīmīgs arī latviešu tautai – pretrunīgā leģionāru piemiņas diena un 25. marts.

Turpinot iepazīt Latvijas sabiedrības svētku svinēšanas un īpašu dienu atzīmēšanas paradumus, aicinām lasītājus piedalīties sadarbībā ar Latviešu folkloras krātuves pētniekiem tapušā aptaujā, kas pieejama arī Latviešu folkloras krātuves elektroniskajā vietnē.

"Delfi Aculiecinieks" aicina ne tikai piedalīties aptaujā, bet arī parādīt un pastāstīt, kā tu atzīmē marta īpašās dienas, piemēram, pavasara saulgriežus vai Leģionāru piemiņas dienu. Foto un stāstu sūti, izmantojot rakstā zemāk skatāmo pievienošanas pogu, vai arī uz e-pastu aculiecinieks@delfi.lv.

Kā norāda Latviešu folkloras krātuves pētnieki, "mēs samērā labi zinām, kā latvieši 19. /20. gadsimtu mijā Ziemassvētkos vilka bluķi un gāja ķekatās. Šīs zināšanas ļauj mums to atkārtot arī šodien. Tikmēr pašu sabiedrību pazīstam krietni mazāk. Kurus no kalendāra "sarkanajiem datumiem" pārlaižam kā parastas brīvdienas? Kuros cenšamies veikt ko īpašu, jo šī diena mums svarīga arī personiski? Vai kādreiz raugām atrasties ārpus valsts, lai izbēgtu no svinēšanas pienākuma? Cik viena cilvēka privātajā kalendārā ir svinamu un atzīmējamu dienu?"

Šos un citus ar mūsdienu kalendārajām praksēm saistītus jautājumus tad arī centīsies izdibināt LFK pētnieki nule uzsāktā projektā. Tas būs pētījums virtuālajā etnogrāfijā, jo projekta laikā izstrādās un lietā liks IT rīkus datu ieguvei tiešsaistē – aktuālajam jautājumam, aptaujām, virtuālo kalendāru izveidei.

Projekta īstenotāji aicina ikvienu Latvijas iedzīvotāju kļūt par dalībnieku, sekojiet līdzi jaunumiem LFK mājaslapā, kā arī vietnē "LFK jautā". Pētījums noris ERAF finansētā projektā "Stiprinot zināšanu sabiedrību: starpdisciplināras pieejas digitālā kultūras mantojuma radīšanā", to īsteno LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts.