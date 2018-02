Mulsinošais OIK un rēķina izmaiņas – iesūti 'Delfi Aculieciniekam' savu elektrības rēķinu!

Tūkstošiem elektroenerģijas patērētāju saņēmuši jauno elektrības rēķinu par janvāri, kas raisījis sašutumu par rēķinā esošo sadaļu, kurā norādīta summa par obligāto iepirkuma komponenti (OIK). "Delfi Aculiecinieks" aicina tevi pastāstīt, kā vērtē jaunos elektrības rēķinus!

Vairāki "Delfi" aculiecinieki un arī sociālo tīklu lietotāji neslēpj savu sašutumu par jaunajiem elektrības rēķiniem, kuri tiem ir kļuvuši krietni augstāki.

Aicinām tevi pastāstīt, kā tu vērtē jaunās izmaiņas un OIK. Sūti foto ar savu rēķinu un komentāru, pievienojot reportāžu ar rakstā zemāk skatāmo pogu, vai arī sūti uz e-pasta adresi aculiecinieks@delfi.lv.

Jau vēstīts, ka no 2018. gada 1. janvāra stājās spēkā izmaiņas obligātās iepirkuma komponentes (OIK) finansēšanas modelī, ko nosaka grozījumi Elektroenerģijas tirgus likumā. Līdz ar to stājusies spēkā arī jaunā maksājumu aprēķinu kārtība.

OIK maksājums elektoroenerģijas patērētājiem no šī gada 1. janvāra ir atkarīgs no elektroenerģijas pieslēguma patēriņa un no pieprasītās pieslēguma jaudas.

Mainīgā daļa (OIK) veidosies proporcionāli patērētajai elektroenerģijai, bet fiksētā daļa (jaudas komponente) būs atkarīga no sprieguma pakāpes un patēriņa grupas (proporcionāli izvēlētajam sistēmas pakalpojuma tarifam un veidam), liecina informācija Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) mājaslapā.

Kā iepriekš skaidroja SPRK izpilddirektors Jānis Miķelsons, lietotājiem kuri pieslēgumus izmanto efektīvi, kopējais maksājums par elektroenerģiju samazināsies, savukārt lietotājiem patērētājiem, kuri pieslēguma jaudas neizmanto efektīvi, maksājums var pieaugt. Lielākie ieguvēji līdz ar šādām izmaiņām būs lielie elektroenerģijas patērētāji, bet cietīs mazie un vidējie uzņēmumi, iepriekš pauda portāla "Delfi" uzrunātie eksperti.

Savukārt Ekonomikas ministrija aicina visus elektroenerģijas patērētājus izvērtēt pieslēgto jaudu nepieciešamību un atteikties no liekajām jaudām, tādējādi kāpinot pieslēguma efektivitāti un samazinot savas izmaksas par patērēto elektroenerģiju.

Provizoriskās OIK izmaiņas ikviens patērētājs var aplūkot AS "Enerģijas publiskais tirgotājs" izveidotajā kalkulatorā, kuru var atrast šeit.

Ziņots, ka OIK ir valsts noteikts atbalsta mehānisms elektroenerģijas ražotājiem, kas elektroenerģiju ražo koģenerācijas stacijās vai no atjaunojamajiem energoresursiem. Atbalstu īsteno publiskais tirgotājs – AS "Enerģijas publiskais tirgotājs". Uzņēmums iepērk elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros no elektroenerģijas ražotājiem, maksā garantēto maksu par elektrostacijās uzstādīto jaudu, sedz balansēšanas, kā arī administratīvās izmaksas. Minētās izmaksas sedz visi elektroenerģijas galalietotāji proporcionāli savam patēriņam kā OIK maksājumu.