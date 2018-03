"Lidojumam no Londonas Lutonas lidostas uz Rīgu, kas bija paredzēts 21. februāra vakarā, bijām iegādājušies dārgākās "Wizz Plus" biļetes, kas garantē – rokas bagāžu varam ņemt lidmašīnas salonā. Kad ieradāmies pie izlidošanas vārtiem, mums paziņoja, ka visas trīs rokas bagāžas ir jānodod kā reģistrētas somas, jo lidmašīnā ņemt nedrīkstam," par Londonas lidostā notikušo stāsta Zane. Vienā no somām atradušās stikla glāzes Zanes darba projektam, tādēļ ģimene bija vaicājusi – vai šo somu kā vienīgo drīkst paturēt? Darbiniece lūgumu noraidījusi, kā arī norādījusi, ka "Wizz Plus" biļešu garantētā iespēja ņemt somas lidmašīnā rokas bagāžā attiecas tikai uz pirmajiem 104 pasažieriem. Pārējiem somas esot jānodod. Turpmākās diskusijās darbiniece vairs neiesaistījās. Somas nolika malā, savukārt ģimenes iebildes, ka somas tomēr gatava nodot, ja reiz citas izejas nav, – ignorēja.

"Kad pamanījām aizveramies vārtus, darbiniece paziņoja, ka mūsu biļetes ir anulējusi un mēs nelidosim. Prasījām, lai pasauc menedžeri, taču sieviete nereaģēja. Izsniedza mūsu pases, iekāpšanas talonus un pameta vienus," stāsta lasītāja. Zane un ģimene pašu spēkiem sameklēja savu nodoto lielo bagāžu, kā arī "Wizz Air" menedžeri. Darbiniece, uzklausījusi Zanes stāstu, norādīja – kamēr notiek iekāpšana, pasažieriem nedrīkst atteikt doties lidmašīnā. Menedžere nekavējoties notikušo pārrunājusi ar atbildīgo darbinieci, kura skaidrojusi – Zane un viņas vīrs esot sarunājušies paceltā tonī. Sieviete Zanes ģimenei solījusi pārbaudīt situāciju, kā arī teikusi, ka uz laiku atstādinājusi atbildīgās darbinieces no darba. Ģimenei šajā situācijā varot piedāvāt pārcelt biļetes uz tuvāko reisu. Viesnīca un citas ar palikšanu saistītās izmaksas jāsedz pašiem.

Viesnīcā Zane ar ģimeni nokļuva tikai ap pusnakti, bet jau piecos no rīta bija jāceļas, lai laikus ierastos lidostā. "Grūti ielikt vārdos piedzīvoto pazemojumu un izjusto bezspēcību, kad mani un vīru ar mazu bērnu neielaiž lidmašīnā, nakts vidū ziemā izliek uz ielas Londonā, neko nepaskaidrojot. Daudziem var arī nebūt lieki 100 eiro, ko mēs samaksājām par tuvāko un lētāko viesnīcu, bet tas nozīmētu – nakti pavadīt lidostas krēslos," ļaunāko scenāriju iztēlojas Zane. Uzticot stāstu portālam, Zane vēlas arī citus brīdināt, ka dārgā "Wizz Plus" biļete acīmredzami negarantē iespēju paturēt somu rokas bagāžā, kaut arī biļetes aprakstā, kā arī uz iekāpšanas kartes vēstīts gluži pretējais.

Aviokompānijā "Wizz Air" portālam "Delfi" Zanes gadījumu nekomentē. Pasažieri aicina ziņot par savu sūdzību un sola, ka katru gadījumu rūpīgi izvērtēs. ""Wizz Air" garantē, ka pasažieri, kas iegādājušies pakalpojumu "Wizz Priority", varēs savu rokas bagāžu ņemt līdzi lidmašīnā un tā varēs atrasties salonā. Pasažieri ar "Wizz Priority" tāpat drīkst ņemt līdzi vēl vienu papildu rokas bagāžas mazo vienību: rokassomu, klēpjdatora vai fotoaparāta somu, kas jānovieto zem priekšējā sēdekļa," komentēja "Wizz Air" pārstāvis Gābors Vāsārheji.

Pēc notikušā Zane vērsās aviokompānijā ar prasību sniegt kompensāciju par nenotikušo lidojumu. Atbildes vēstulē, ar kuru iepazinies arī portāls "Delfi", uzņēmums norāda, ka neredz administratīvu pamatojumu segt papildu izmaksas, kas radās atteiktā lidojuma dēļ. Uzņēmums arī norāda, ka darbinieces lēmumu izlabot nevar. Vēstules beigās citēti bagāžas pārvadāšanu ierobežojošie faktori, piemēram, lidaparātā aizliegts pārvadāt ieročus un sprāgstvielas, jebkādus priekšmetus, kas izskatās kā ieroči, priekšmetus un materiālus, kas apdraud lidaparātā esošo drošību, kā arī uzskaitīta virkne citu lietu, kuras aizliegts pārvest. Vēstules nobeigumā izceltiem burtiem teikts: ja kādu no aizliegtajiem priekšmetiem pasažieris mēģina ņemt līdzi, aviokompānija var atteikt bagāžas, kā arī personas pārvešanu.

"Kompānija skaidri parāda savus principus un attieksmi. Necieņa pret pasažieri. Iekopētais teksts par aizliegtajām lietām rokas bagāžā – tam nav nekāda sakara ar mūsu lietu. Nākamajā kompānijas sūtītajā vēstulē man skaidrots, ka bīstamais priekšmets esot bijušas stikla glāzes, kā dēļ lidojumu drīkstēja atteikt. Ja tā būtu, kā gan varējām iziet drošības pārbaudi un aizlidot nākamajā dienā? Rodas jautājums – kam jāuzņemas atbildība par šo starpgadījumu?" sašutumu neslēpj Zane. Ģimene sūdzību iesniegusi arī "Lielbritānijas Eiropas Patērētāju centrā" (UK European Consumer Center), kā arī Lielbritānijas Civilās aviācijas iestādē.

Patērētāju tiesību aizsardzības centrā Zanes gadījumu aplūko, sakot, ka atbildi par iespējamo kompensāciju var sniegt tikai, ja izvērtēti visi konkrētās situācijas apstākļi un strīds kopumā. "Varam informēt, ka kopīgos noteikumus attiecībā uz kompensācijām un atbalstu pasažieriem nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes Regula. Pasažierim, kam pret paša gribu atteikta iekāpšana, jābūt iespējai vai nu atcelt savu lidojumu, saņemot biļešu cenas atmaksu, vai to turpināt apmierinošos apstākļos, un par šiem pasažieriem, kamēr tie gaida vēlāku lidojumu, attiecīgi jāparūpējas," par Regulā noteikto informē PTAC pārstāve Evija Lene. Saskaņā ar Regulu pasažierim, kurš gaida lidojumu, bez maksas jāsaņem ēdināšana un atspirdzinājums samērīgā attiecībā pret gaidīšanas laiku, izmitināšana viesnīcā, transports no lidostas uz izmitināšanas vietu.

Piedzīvojot starpgadījumu, kā to apraksta Zane, pasažierim vispirms rakstveidā ar iesniegumu jāvēršas pie aviokompānijas "Wizz Air". Ja pakalpojuma sniedzējs atsakās pildīt prasījumu vai patērētāju neapmierina pakalpojuma sniedzēja piedāvātais risinājums, vai uzņēmums nesniedz atbildi, tad patērētājs ir tiesīgs ar rakstisku iesniegumu vērsties Eiropas Patērētāju informēšanas centrā (ECC Latvia) vai konkrētās valsts avioregulas uzraudzības iestādē (civilās aviācijas iestādē (Civil Aviation Authority)).