Pēc 1. jūnijā piedzīvoto stipro vēju nav izturējusi veca un liela kļava pie Latvijas Nacionālās operas un baleta ēkas Rīgas centrā. Kā raksta kāda notikuma aculieciniece, koks nolūzis pēcpusdienā, īsi pēc plkst. 17.00.

"Šodien dodoties mājās no darba novēroju šaušalīgu skatu. Tas notika plkst. 17.08 (fotogrāfiju uzņēmu ap plkst. 17.10). Netālu no Nacionālās operas un baleta ēkas un Brīvības pieminekļa nogāzās liels kļavas koks. Paldies dievam, ka neviens necieta, jo koks uzgāzās uz ietves. LNOB parkā atradās cilvēki, meitenes bija tikko paguvušas paiet garām. Skats bija iespaidīgs, kad koks no vēja brāzmām nogāzās. Redzēju arī, ka bija bojāta lampa," situāciju raksturo aculieciniece.

Jau ziņots, ka 1. jūnija pēcpusdienā arī Rīgā ziemeļrietumu vēja ātrums brāzmās pastiprinājās līdz 19 metriem sekundē.

Sūtiet savas reportāžas un par labāko reportāžu saņemiet balvu – dāvanu karti "Galactico" 30 eiro vērtībā. Foto un video gaidām epastā aculiecinieks@delfi.lv, vai arī izmantojiet nereģistrētajiem autoriem reportāžu iesniegšanai paredzēto formu!