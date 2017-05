Vairāki portāla "Delfi" lasītāji trešdien debesīs pamanīja viltus Sauli jeb tā dēvēto halo.

Dzintars saules halo pamanījis Kuldīgā. "Saules halo, ko latviski mēdz saukt arī par saules dārzu, apdārzu, māņu Saulēm vai Saules loku, ir atmosfēras optiskā parādība, kas rodas saules stariem, ejot cauri spalvu-slāņu un spalvu mākoņiem," skaidro Dzintars.

"Šie mākoņi sastāv no ledus kristāliem, kas lauž un atstaro Saules gaismu," zina stāstīt fotogrāfijas autors Dzintars. "Halo izpaužas dažādos veidos – sākot no visparastākā apļa debesīs vai diviem gaišiem laukumiem abās pusēs gaismas objektam (Saule, Mēness u.c.), līdz iespaidīgam dažādu optisko efektu "sakopojumam".Halo parādības spožums, krāsas un kontrastainums ir atkarīgs no kristālu optiskās kvalitātes, izmēra, precīza leņķa un gaismas objekta (Saules, Mēness) augstuma virs horizonta."

Arī portāla "Delfi" lasītāja Ginta trešdien ap pulksten 11 uzņēma vairākas fotogrāfijas ar reto parādību.

Vairākas bildes ar Saules halo uzņēmusi arī Svetlana.

Portāla "Delfi" lasītāji šo reto dabas parādību iemūžinājuši vairākkārt. Piemēram, pērnā gada janvārī Saules halo novērots Ķegumā, maijā lasītājs Edmunds viltus Sauli pat nofilmējis, savukārt decembrī skaistā parādība novērota Pļaviņās.

