Pastaigājoties Imantā, Rūta novērojusi nepatīkamu skatu - daudzdzīvokļu māju pagalmā kādu koku apsēduši vairāki simti kāpuru, portālam "Delfi" atklāj sieviete. Savukārt aculieciniece Rita līdzīgu situāciju novērojusi Iļģuciemā.

"Pastaigājoties Imantā, Dammes ielas rajonā, pamanīju koku, kurš pa gabalu izskatījās interesants. Tas bija nokaltis, bez lapām un apklāts ar pelēkiem tīkliem. Pienākot tuvāk, atklājās briesmīgs skats, jo viss koks tiešām bija noklāts, taču ne tikai ar tīkliem, bet arī ar kustīgiem kāpuriem," atklāj Rūta. Viņa papildina, ka kāpuri iedzīvojušies ne tikai uz šī koka, bet arī uz zemes un, iespējams, arī uz blakus koka.

Sieviete portālam "Delfi" atklāj, ka skats uz koku esot diezgan nepatīkams. Viņa ir satraukta arī par bērniem, kuri dzīvo netālu esošajos daudzdzīvokļu namos. "Kas tie ir par kaitēkļiem? Vai tos nevajadzētu kaut kā ierobežot? Vai šie kāpuri neaplipinās arī apkārtējos kokus?" portālam "Delfi" satraukta raksta lasītāja.

"Delfi" lasītāja Rita līdzīgu skatu novērojusi Iļģuciemā. "Fotogrāfijās atspoguļota aina, ko 16. maijā izdevās atklāt Iļģuciemā. Vairākus šeit augošus kokus, galvenokārt ievas, ir apsēduši kāpuri — pa gabalu koki izskatās kā apsniguši, taču pieejot tuvāk, atklājas, ka zarus caurvij tādi kā smalki tīkliņi un tajos mudž neskaitāmi kāpuri, kas barojas ar koka lapām, jo zari ir pilnīgi kaili. Arī stumbrs un zeme zem koka ir dzīva, bet no zariem uz leju karājas pavedieni ar šiem kāpuriem, līdz ar ko lielākā daļa cilvēku šiem kokiem met lielu līkumu, nesaprotot, kas tas ir," raksta Rita.

"No zinātāja noskaidroju, ka kāpuri pieder Ievu tīklkodei un teorētiski pa dienu tiem būtu jāpaslēpjas uzaustajos tīklos, bet tikai naktī aktīvi jādarbojas. Šeit gan izskatījās, ka viņu aktivitāti netraucē arī dienasgaisma, jo koks burtiski mudž no kāpuru kustības," aculieciniece raksturo redzēto. Viņa skaidro, ka, lai gan kāpuri apēdot visas koka lapas, tie koku nebojā un jāiznīdē nav. Tāpat Rita papildina, ka garāmgājējiem no šiem kustoņiem jābaidās nav.