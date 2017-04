Nedēļas ieskaņā kāda daugavpiliete saņēma mulsinošu zvanu ar aicinājumu saņemt it kā pilsētas svētkos izlozētu dāvanu. Sieviete zvanīja policijai un prasīja numuru pārbaudīt, bet to likumsargi atteica. Šādu rīcību pensionāre uztver kā bezdarbību, bet policijā akcentē, ka bez iesnieguma rīkoties nevar.

"24. aprīlī, pulksten 15, man piezvanīja no nepazīstama numura un aicināja saņemt dāvanu. Dāvanas solītājam bija mans tālruņa numurs un citi dati it kā no anketas, kuru es it kā aizpidīju pilsētas svētku laikā. Svētkos es nebiju un anketas neaizpildīju," raksta daugavpiliete.

Šaubu mākta viņa piezvanīja uz uzziņu dienestu 1188, lai pakonsultētos, kā rīkoties un noskaidrotu ko vairāk par nepazīstamo numuru. Izrādījās, ka tas nav reģistrēts ne uz vienu uzņēmumu. "1188 ieteica piezvanīt policijai, lai tur pārbauda numuru. Viņi mani savienoja. Tad arī sākās īsts cirks," notikušo atminas sieviete.

Pavisam viņa aprunājusies ar trim darbiniekiem, noklausījusies izsmieklus, taču neviens no likumsargiem tā arī nepiekrita piezvanīt un pārbaudīt pensionāres norādīto tālruņa numuru. "To taču varēja izdarīt piecu minūšu laikā, sevišķi jau policija. Pensionārus tik bieži apmāna un aptīra. Mani ārkārtīgi pārsteidza Daugavpils policijas attieksme," sašutumu neslēpj pensionāre.

Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldē Daugavpilī sievietes klāstīto situāciju atminas gluži citādi. Pirmkārt, sieviete policijā minējusi, ka pilsētas svētkos anketas bija aizpildījusi un, otrkārt, viņa runājusi ārkārtīgi emocionāli un nemitīgi pārmetusi policijai nevēlēšanos rīkoties, tādēļ bijis grūti uztvert viņas sūdzības būtību. Un, treškārt, aicinājumu rakstīt iesniegumu policijā zvanītāja kategoriski noraidījusi, stāsta VP Latgales reģiona pārvaldes vecākā speciāliste Ksenija Belova.

"Lai policija varētu veikt jelkādas darbības, ir jābūt iesniegumam, lai var izvērtēt un uzsākt administratīvo lietvedību vai kriminālprocesu. Pamatojoties uz telefona zvanu, mēs neesam tiesīgi uzsākt darbības. Mums taču var iedot jebkura cilvēka vai uzņēmuma tālruņa numuru un likt, lai pārbaudām – tas ir prettiesiski," paskaidro Belova.

Policijā aicina iedzīvotājus, kuriem radušās aizdomas par iespējamu krāpniecību, vērsties tuvākajā policijas iecirknī un rakstīt iesniegumu.