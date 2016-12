Otrdien, 27. decembrī, Papes ciemā jūras krastā izskalots liels skaits caurdurtu riepu, ziņo portāla "Delfi" aculiecinieki.

"Nogāju pavisam nelielu gabalu, aptuvenu vienu kilometru, un saskaitīju, ka jūra izskalojusi kādas astoņas riepas," stāsta "Delfi" lasītājs. Viņš atminas, ka šādas riepas – ar caurumiem un sasietas kopā ar tīklu – pirms vairāk nekā desmit gadiem jūrā meta, lai veidotu mākslīgu rifu un audzētu gliemežus zivju barošanai.

"Riepas jūrā ir sasviestas, līdzekļi ieguldīti, bet vētras laikā tās savstarpēji atdalās un jūra izsviež krastā. Neviens tās riepas nesavāc. Jūra tās atkal ieskalo iekšā un izskalo ārā," teic aculiecinieks.

Rucavas novada domē portālam "Delfi" skaidro, ka uzņēmums, kurš bija iecerējis jūrā veidot mākslīgu rifu aļģu audzēšanai, Papē vairs nedarbojas. Riepas gan ir palikušas. Pašvaldība tās ik gadu savāc, tuvojoties tūrisma sezonai, kas sākas 1. maijā.

"Parasti vētra riepas izskalo lielajās vētrās rudenī un ziemā. Pēdējās pāris dienas piekrastē bijis spēcīgs vējš," stāsta Rucavas novada domes attīstības nodaļas vadītājs Jānis Ratkevičs. Viņš piebilst, ka jūra izskalo arī sadzīves priekšmetus. Pērn krastā izmests vecs ledusskapis. Uzlīme liecinājusi, ka nācis no Dienvidamerikas. Visticamāk, jūrā to izmetis kāds no kuģu komandu locekļiem, spriež Ratkevičs.

Rucavas domē lēš, ka paies vēl vairāki gadi, līdz jūra pie Papes būs pilnībā attīrīta no savulaik ūdenī sasviestajām riepām.