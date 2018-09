Foto: Riepas sakustējušās – Papes dabas parkā sāk izvākt padomju militāro piesārņojumu

Lai arī ezera ūdeņos un citviet parka teritorijā padomju armijas atstātais "mantojums" gulējis desmitiem gadu, atbildīgie dienesti rūpes par piesārņojumu sāka izrādīt vien pērn. Fokusā galvenokārt nonāca kādai pensionētai skolotājai piederošs zemes gabals parka teritorijā, kur riepas konstatēja īpaši lielā skaitā. Jau aizvadītā gada septembrī Valsts vides dienests (VVD) pret zemes īpašnieci sāka administratīvo lietvedību par teritorijas piegružošanu. Lietu gan nācās apturēt, jo sertificēts mērnieks apliecināja – piesārņojums teritorijā atradās vēl pirms viņa to ieguva savā īpašumā.

VVD tomēr uzlika sievietei par pienākumu riepas no teritorijas aizvākt, galīgo uzdevuma izpildes termiņu pagarinot vairākas reizes. Tikmēr parka apsaimniekotājs DAP aizbildinājās, ka parka zemes savā pārziņā oficiāli bija pārņēmusi vien pirms dažiem mēnešiem, tāpēc līdzekļi teritorijas attīrīšanai no riepām budžetā nebija paredzēti.

"Patlaban sadarbībā ar citām valsts pārvaldes institūcijām tiek meklēts risinājums, lai teritoriju sakoptu – tam nepieciešami līdzekļi gan fiziskai piesārņojuma savākšanai, gan noglabāšanai piemērotos apstākļos vai pārstrādei," aizvadītā gada decembrī portālam "Delfi" pauda DAP komunikācijas speciāliste Maija Rēna.

Šovasar parka sakopšanai nepieciešamā nauda tomēr rasta. Dabas sargu ieceri finansiāli atbalstījis Latvijas vides aizsardzības fonds, kas piešķīris naudu kā riepu izvākšanai, tā arī utilizēšanai. Aktivitātē līdzdarbojas arī Rucavas novada dome un Pasaules dabas fonds.

Piesārņojumu cer utilizēt

Pirmo riepu izvākšanas raundu Papes dabas parks piedzīvoja jau 12. septembrī. Talkas dalībnieks Arturs Jansons sociālajā vietnē "Facebook" uzskaitīja – izvāktas ap 700 padomju gados ezerā, krastā un piegulošajā teritorijā izvietoto riepu. Šobrīd tās "mājo" turpat parkā, vienkopus saripinātas rindās un kaudzēs, liecina aculiecinieku sūtītie foto. Kā pastāstīja DAP pārstāve Rēna, riepas utilizēšanai prom tiks vestas pēc otrās talkošanas 2. oktobrī, kad darbiem piepulcēties aicināts ikviens interesents: "Kopējais piesārņojuma apmērs ir ārkārtīgi liels – vismaz 50 tonnas riepu. Pārvaldes iecere ir jau šoruden likvidēt šo PSRS perioda militāro mantojumu – riepas, kuras dabas parkā "Pape" tiek uzglabātas neatbilstoši normatīvajiem aktiem."

Par projekta izmaksām DAP runā atturīgi, solot precīzu informāciju sniegt novembra beigās. Pēc tam, kad riepu izvākšana un utilizēšana varētu būt noslēgusies. Dabas sargi gan vienlaikus prognozē arī turpmāku piesārņojuma parādīšanos parkā un ezerā, kas varētu notikt laika apstākļu un ūdens līmeņa svārstību iespaidā.

Informācijas trūkums ir galvenais DAP minētais iemesls, kamdēļ parka atbrīvošana no PSRS mantojuma sākta tikai tagad. Papes ezers ar visām riepām DAP valdījumā nonāca pērn novembrī. Savukārt pensionētajai skolotājai piederošā padomju armijas piesārņotā zeme atrodas netālu no tā, atklātā meža laucē. Turklāt sievietei piederošais ir tikai viens no kopumā 768 zemes īpašumiem Papes parkā, kura teritorija vienlaikus pieder kā valstij, tā privātīpašniekiem, uzņēmējiem un arī pašvaldībām. Šo apstāklis DAP atzīmē kā kavējošu parka sakopšanā: "Zemes īpašniece vairākkārtīgi vērsusies Valsts vides dienestā, Dabas aizsardzības pārvaldē un Rucavas novada pašvaldībā ar lūgumu palīdzēt novākt riepas, jo viņas rīcībā nav tādu līdzekļu, lai šo darbu veiktu," norāda Rēna, piebilstot, ka Valsts vides dienests sievietei riepas no teritorijas novākt uzdevis līdz šī gada beigām.

Problēma vietējiem sen zināma

Savu artavu tīrīšanas darbos sniedz arī Rucavas novada pašvaldība, kas atbalstījusi gan darba roku ziņā, kā arī organizējot tālāku piesārņojuma iznīcināšanu. Pašvaldības izpilddirektors Edgars Bertrams portālam "Delfi" pauž, ka vietvarai militārā piesārņojuma problēma dabas parkā "sen labi zināma", taču par teritorijas kopšanu atbildīgais ir zemes īpašnieks. Parka daļiņa skolotājas rokās nonāca 1990. gadu sākumā, īstenojot zemes reformu un atjaunojot īpašumtiesības. Tiesa, precīzākas ziņas par vietas izvēli pašvaldībā sniegt nevarēja, jo "šobrīd tur vairs nestrādā neviens cilvēks, kas varētu atcerēties".

Saskaņā ar DAP informāciju dabas parks "Pape" šā brīža statusā izveidots 2004. gadā. Pirms tam Papes ezers bija ornitoloģisks liegums, kas 1977. gadā iedibināts gājputnu aizsardzībai.

Parks radīts, lai aizsargātu nozīmīgo dabas teritoriju un ligzdojošos, caurceļojošos putnus. Tā kopējā platība ir 10 853 hektāri, kas ietilpst kā Nīcas, tā arī Rucavas novadā. Starp nozīmīgām apskates vietām parkā ir Baltijas jūras piekraste ar kāpām, Papes ezers, Nidas augstais purvs, savvaļas zirgi un tauri, kuri nogana Latvijā reti sastopamās dabiskās palieņu pļavas.

Riepu talkai dabas parkā vari pievienoties 2. oktobrī pulksten 12 Papes ciema pludmales stāvlaukumā.