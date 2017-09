"Delfi" lasītājs Agris no Skaistkalnes ir pārsteigts par ceļu remontu posmā Bārbele-Skaistkalne. Sevišķi viņš bažīgs par pārmaiņām pagasta centrā, kur šobrīd ir problemātiski pārvietoties un piestāt autobusiem un smagajām mašīnām.

Agra sagatavotajos fotoattēlos iemūžināts ceļš Skaistkalnē pirms un pēc pārbūves. Redzams, ka ietves kļuvušas ievērojami platākas, brauktuves daudz šaurākas. Agris norāda, ka autobusa pieturā nevar ietilpt pasažieru auto, bet brauktuve ir par šauru smagajam automobilim. Pēc pārbūves viena braukšanas josla ir teju tikpat šaura, cik ietve.

Portāls "Delfi" sazinājās ar Vecumnieku novada pašvaldību, lai skaidrotu domes viedokli par īstenoto ceļu remontu Skaistkalnē. Novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva Pankrate informēja, ka pašvaldība gatavo vēstuli Satiksmes ministrijai un VAS "Latvijas valsts ceļi" par projekta nepilnību novēršanu uz autoceļa Ķekava-Skaistkalne (P89) Skaistkalnes ciemā. Domes ieskatā nav izpildīti tehniskie noteikumi.

"Vecumnieku novada domes amatpersonas piedalījās būvobjektu sanāksmēs un norādīja uz nepilnībām, bet projektētājs tās neņēma vērā," teic Pankrate.

VAS "Latvijas Valsts ceļi" (LVC) jebkādus pārmetumus noraida. Uzņēmumā apgalvo, ka Rīgas ielas (autoceļš P89) pārbūves projekts Skaistkalnes teritorijā pirms tā īstenošanas apstiprināts LVC Tehniskajā komisijā, kā arī to akceptējusi neatkarīga ekspertīze. Turklāt projekts ticis iesniegts arī Vecumnieku novada domē, kur izskatīts un saskaņots. "Visi izmēri bija doti, specifikācijās ir atsauces uz standartiem. Jebkuram apgalvojumam par neatbilstību standartam ir lūgums norādīt konkrētu vietu," pauž LVC sabiedrisko attiecību speciāliste Anna Kononova.

Darbu gaitā gan esot ņemts vērā Skaistkalnes pagasta pārvaldes lūgums paplašināt nobrauktuvi uz baznīcu, kā arī krustojumu ar Kurmenes ielu.

Komentējot ieguvumus no īstenotā ceļu remonta Skaistkalnē, Kononova uzsver, ka pēc ielas pārbūves Skaistkalnē viscaur ievēroti novada domes tehniskie noteikumi. Šķembu nomales vietā ir izbūvētas no brauktuves atdalītas gājēju ietves, ierīkotas apgaismotas gājēju pārejas, parkošanās ērtībām ir izveidotas bruģētas, no ietvēm atdalītas "kabatas".

Tāpat LVC noraida lasītāja pārmetumus, ka, piemēram, Rīgas ielas krustojums ar Bauskas ielu (otrais fotoattēls galerijā) nu kļuvis šaurāks un smagajām automašīnām nav iespējams pa to pārvietoties.

"Atbilstoši ceļu satiksmes noteikumiem, kravas transports nedrīkst nogriezties no Rīgas ielas uz Bauskas ielu, par to informē ceļa zīme un uz to arī norāda aculiecinieka foto. Šis krustojums ir pārbūvēts īpaši, ņemot vērā pašvaldības tehniskajos noteikumos prasīto apgaismotu gājēju pāreju. Līdzīgi arī krustojums ar Kurmenes ielu ir pārbūvēts ar gājēju pāreju, tādējādi uzlabojot Skaistkalnes sākumskolas audzēkņu drošības situāciju," sacīja Kononova.

Pārvietošanās ātrums 40 kilometri stundā, uz ko norāda lasītājs, kā skaidro LVC, ir piemērots ar nolūku ierobežot braukšanas ātrumu apdzīvotā vietā, gādājot par gājēju drošību. Šobrīd Rīgas iela kļuvusi satiksmei drošāka, jo auto manevri Skaistkalnes teritorijā ir lēnāki, akcentēja Kononova.