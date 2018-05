"Delfi" lasītājs Dmitrijs ir šokēts, ka Jūrmalā kanalizācijas lūkas atrodas tieši uz braukšanas joslas, pie tam daudzas no tām izteikti iesēdušās. "Rezultātā samaksājiet par caurlaidi pat 230 eiro, bet sezonas beigās auto nākas remontēt balstiekārtu," raksta Dmitrijs. Jūrmalas domē sola ceļus remontēt un būvēt arī jaunas stāvvietas, ziņo "rus.delfi.lv".

"Iebraukšana Jūrmalā maksā divus eiro. Interesanti, par ko man ir jāmaksā? Par to, ka uz šiem ceļiem laužu savu mašīnu? Viss ceļš Jūrmalā ir ar lūkām, turklāt lielākā daļa no tām ir diezgan spēcīgi iesēdušās. Daudzas no lūkām ir tieši uz braucamās daļas – pie tam tieši uz joslas, kur brauc automašīnas. Jābrauc, it kā piedalītos spēlē, kur jāapbrauc šķēršļi. Ja zaudē, tad remontē mašīnu," raksta lasītājs.

Dmitrijs aprīļa beigās Jūrmalā novēroja uz ceļa atvērtu kanalizācijas aku bez jebkādiem norobežojumiem. "Mašīnas nesas, knapi pagūst izvairīties no atvērtās akas. Jauni vīrieši apstājās un paši saviem spēkiem lūku novietoja vietā," stāsta Dmitrijs. Viņš ir neizpratnē, vai tiešām par ceļiem atbildīgais Jūrmalā tos neizmanto un neredz bēdīgo stāvokli? Dmitrijs cer, ka Jūrmalas dome šo jautājumu tuvākajā laikā atrisinās. Lasītāja ieskatā, iebraukšanai pilsētā ir jābūt vai nu bezmaksas, vai arī, ja tiek ņemta nauda, tad pilsētas vadībai jāseko līdzi ceļu stāvoklim.

Maksas iebraukšana Jūrmalā vasaras sezonas laikā ir no 1996. gada. Tā ieviesta ar mērķi samazināt transporta plūsmu pilsētas centrā, kur atrodas daudzi kultūrvēsturiski pieminekļi, kūrorta objekti, atpūtas vietas un viesnīcas. Maksa tiek piemērota arī, lai veicinātu videi draudzīgāka transporta izmantošanu. Pilsētā var nokļūt ar sabiedrisko transportu, tostarp elektrisko vilcienu, starptautiskajiem autobusiem un mikroautobusiem. Visi par iebraukšanu pilsētā iegūtie līdzekļi nonāk pilsētas budžetā, tiek tērēta tūrisma veicināšanai, kā arī dabas un pieminekļu aizsardzībai, atpūtas zonas un pludmales sakārtošanai, tāpat arī pilsētas sakārtošanai – tostarp apzaļumošanai, jaunu stāvvietu ierīkošanai un ceļa infrastruktūras sakārtošanai.

Kanalizācijas aka Majoros, ko aprīļa sākumā atvērtu iemūžināja Dmitrijs, ir saremontēta, pauž domes pārstāve Elita Cepurīte. Viņa norāda, ka ik dienu Jūrmalā norit kanalizācijas aku remonts un tīrīšana saskaņā ar apstiprināto budžetu. Iecerēts, ka problēmas ar kanalizācijas akām novērsīs, veicot ceļu kapitālo remontu. Pašvaldības valdījumā ir 150 kilometri asfaltētu ielu, ieskaitot tiltus, remontdarbi tiekot īstenoti pakāpeniski.

Prioritāri remontē ielas, kurām ir būtiska nozīme pilsētas infrastruktūrā, tāpat tiek novērtēts ceļa seguma stāvoklis, kustības intensitāte. Veicinot tūrismu, ieplānots izbūvēt papildu stāvvietas Tīklu ielā pie Jūrmalas brīvdabas muzeja, un arī Tīklu ielā – pie Lielupes. Iecerēts izstrādāt būvprojektus papildu stāvvietām Poruka prospektā pie Mākslas skolas, un Undīnes ielā pie ēkas Jomas ielā 17, norāda domes pārstāve.

Kapitālais ceļa seguma remonts notiks Tērbatas ielā, posmā no Mazās nometņu līdz Rūpniecības ielai, kā arī Vēju ielā, posmā no Asaru prospekta līdz Kapu ielai. Tur tiks atjaunoti arī gājēju celiņi, izbūvētas jaunas stāvvietas. Ceļa segumu atjaunos arī Meža prospektā, posmā no Krišjāņa Barona ielas līdz 6. līnijai. Jau tagad notiek grunts seguma ceļu greiderēšana un arī bedru remonts uz asfaltētajiem ceļiem. Maijā uz ielām ar intensīvu kustību sāksies bedru remonts, izmantojot pilno tehnoloģiju.

Arī Raiņa ielā tiks atjaunots ceļa segums, posmā no Satiksmes līdz Tirzas ielai, kā arī uz Teātra ielas – no Jomas ielas līdz Jūras ielai. Ceļa braucamo daļu, kanalizāciju, gājēju celiņus atjaunos Teātra un Viktorijas ielās, posmā no Lienes ielas līdz Jomas ielai. Tiks ierīkotas arī jaunas stāvvietas. Savukārt Pļaviņu ielu, posmā no Tērbatas līdz Ventspils šosejai, asfaltēs, tāpat kā Upīša ielu no Robežu līdz Puškina ielai, un arī Kadiķu ielu – no dzelzceļa līdz mežam.

Kopumā ceļu un daudzdzīvokļu namu pagalmu remontam Jūrmalā dome plāno šogad tērēt 6,2 miljonus eiro.