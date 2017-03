"Delfi" lasītājs Ingmārs Zaļmežs dalījies ar video, kurā Kokneses pusē iemūžinājis, kā Latvijā no dienvidiem atlaižas zosis.

"Droši vien katrs no mums pēdējās nedēļas laikā kaut reizi ir skatījies debesīs un līdz ar gājputnu atlaišanos sajutis pavasara atgriešanos, bet, cik no mums redzējuši šos putnus no drona skatpunta?" vaicā Ingmārs.

Ingmārs pieļauj, ka no visiem gājputniem, kas šobrīd atgriežas, pamanāmākās ir zosis, jo uzvedas vissskaļāk. Tieši zosis arī viņam izdevies iemūžināt "nelielā, jaukā video".