19. janvārī pie "Ciedru" mājām Bukaišu pagastā ieradās policija un apturēja uzņēmuma "JP Koki" īstenoto ceļa nodalījuma joslas apauguma likvidēšanu. Māju saimnieki uzskata, ka daļa no " Latvijas Valsts ceļi " (LVC) uzdevumā zāģētajiem kokiem atradušies privātā teritorijā, savukārt Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) konstatējusi – vairāki koki bija sasnieguši tik lielu izmēru, ka to ciršana Tērvetes novada pašvaldībai bija jāsaskaņo ar pārvaldi. Sankcijas pārvalde vērst nevar, bet notikušo izmeklē arī policija.

19. janvārī pie "Ciedru" mājām Bukaišu pagastā notikušo Ieva Lillā sociālajā vietnē "Facebook" aprakstīja šādi: ".. krīt bērzs, liepa un ozols, un kastanis.. tā ir tikai daļa no vīra tēva un vīra vecvectēva stādītiem un lolotiem kokiem." Sarakstē ar portālu "Delfi" Gatis Lillais izsaka minējumu, ka uzņēmuma "JP Koki" strādnieki Lillajiem piederošajās zemēs nelikumīgi, to iepriekš nesaskaņojot, nocirtuši 19 kokus. Zemes saimnieki ar iesniegumu vērsušies policijā.

Neapmierināta ar notikušajiem ceļa nodalījuma joslas tīrīšanas darbiem ir arī DAP. Pārvaldes inspektori notikušo apsekoja klātienē un konstatēja, ka, veicot apauguma likvidēšanu, uzņēmums nozāģējis vismaz divus kokus, kuri atbilst Ministru kabineta noteikumos par koku ciršanu ārpus meža noteiktajiem izmēriem. Tas nozīmē, ka par šo koku ciršanu atļauja bija jāprasa DAP. Tomēr tas netika darīts. Nesaskaņoti nocirsts ozols, kurš 1,3 metru augstumā no zemes bija sasniedzis 2,41 metra apkārtmēru. Arī bērzs ar apkārtmēru – 1,99 metri.

"Bukaišu gadījumā ne Auces, ne Dobeles un ne arī Tērvetes novads pirms ciršanas darbu atļaušanas atzinumu DAP nebija lūguši, tādējādi neievēroja spēkā esošo Ministru kabineta noteikumos paredzēto kārtību," akcentē DAP Sabiedrisko attiecību un vides izglītības nodaļas vadītāja Elīna Ezeriņa.

"Ciedru" blakus īpašumā apauguma likvidēšanas laikā nocirsts ievērojami vairāk koku, secinājuši dabas sargi. Cirstas liepas, kastanis, mežābele, ozols. Tomēr, tā kā saskaņā ar zemes plānojumu, īpašums atzīmēts kā mežs, dabas sargi par notikuši nav tiesīgi izteikt pretenzijas.

LVC portālam "Delfi" skaidro, ka lēmumu par konkrēto darbu veikšanu pieņem LVC nodaļa pēc ceļu apsekošanas un reālās situācijas konstatēšanas. "Iemesli šo darbu veikšanai bija tas, ka ceļš V1107 ir līkumains un aizaudzis, un apaugums apgrūtina ceļa pārredzamību un pasliktina satiksmes drošību," skaidroja LVC Komunikācijas daļas vadītāja Anna Kononova. Konkrētajā gadījumā, LVC, uzsākot darbus, rīkojās saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par koku ciršanu ārpus meža.

Kononova uzsver, ka darbi iepriekš tikuši saskaņoti ar Dobeles, Auces un Tērvetes novadu pašvaldībām, kā arī ar AS "Latvijas valsts meži", bet to īstenošanai varēja pieteikties jebkurš uzņēmējs ar atbilstošu kvalifikāciju. Kā atlīdzību darbu veicējs drīkst paturēt apauguma, kas ir gan koki, gan krūmi ceļa zemes nodalījuma joslā, likvidēšanas procesā iegūto biomasu.

"Līgums ar darbu veicējiem paredz, ka apauguma likvidēšanas darbi jāveic ne tālāk kā 9,5 metrus no ceļa ass, pirms tam uzņēmējam precizējot robežzīmju atrašanos dabā un saskaņojot tās ar zemes īpašniekiem. Ja šajā gadījumā nav ievērotas līgumā noteiktās saistības, tiks sastādīts akts, pēc kura konkrētais uzņēmējs turpmāk vairs netiek pielaists pie darbiem ceļu nodalījuma joslas attīrīšanā," norāda Kononova.

Tērvetes novada pašvaldības vadītāja Dace Reinika atzīst, ka notikušais, tāpat kā daudzus citus Latvijas iedzīvotājus, ir viņu emocionāli aizskāris. Darbi ar LVC saskaņoti jau pērn 23. oktobrī. Pašvaldībai tie ir būtiski, jo, kā norāda Reinika, Bukaišos ceļa posms līdz Žagarei ir ārkārtīgi aizaudzis ar krūmiem. Pašvaldība cer, ka notikušais nekādā veidā neietekmēs ceļa tīrīšanas darbus konkrētajā posmā. "Par ceļa posmu no Bukaišiem līdz Žagarei mums cilvēki rakstījuši ļoti daudz sūdzības, vēstules. Krūmi teju pārņem pusi ceļa. Protams, runa nav par kokiem," bilst Reinika.

Viņa akcentē, ka, pirmkārt, pašvaldība nav tikusi informēta, ka tai rakstiski jāsaskaņo konkrētu koku nociršana un, otrkārt, tā nevar izvērtēt krūmu un koku bīstamību satiksmei. "Mēs nesaņēmām nevienu rakstisku lūgumu par to, kurš koks vai krūms ir bīstams un būtu jānocērt. To izvērtē LVC atbilstoši savai kompetencei, nevis pašvaldība," viedokli pauž Reinika. Novada domes izpilddirektors gan mutiski esot vienojies ar darbu veicējiem, lai ozoli konkrētajā ceļa posmā netiktu zāģēti, bet, acīmredzot, mutiskā vienošanās nav tikusi ņemta vērā.

Raugoties nākotnē, Reinika atzina, ka turpmāk daudz rūpīgāk izvērtēs un sekos līdzi plānotajiem ceļu nodalījuma joslas apauguma likvidēšanas darbiem novada teritorijā. Novada galva arī izteica cerību, ka notikušajā iesaistītajām pašvaldībām Zemgales plānošanas reģions noorganizēs semināru, kurā atbildīgās institūcijas izskaidros – kā tad pašvaldībām šādos gadījumos būtu jārīkojas.

Arī darbu veicēju "JP Koki" vadītājs Jānis Podiņš portālam "Delfi" atzina, ka starp uzņēmumu un pašvaldību bijusi mutiska vienošanās par to, ka ozoli netiks zāģēti. Par spīti tam, darbinieki tomēr rīkojās citādi. "Veči, vai nu aiz pārskatīšanās vai izpildīšanās, nozāģēja par trim kokiem vairāk. Tomēr privātīpašuma robežas netika pārkāptas," akcentē Podiņš un neslēpj sašutumu, kādēļ šobrīd radīts tik liels tracis pāris nozāģētu koku dēļ. Vienlaikus Podiņš ir pārliecināts, ka, apauguma likvidēšanas gaitā, nav pārkāpis privātīpašuma robežas.

Valsts policijā par nelikumīgu koku zāģēšanu Bukaišos sākotnēji saņemti divi iesniegumi. Par vienu gadījumu ierosināts kriminālprocess un notiek izmeklēšana. Savukārt otrā gadījumā darbu veicējs ar zemes īpašnieku noslēguši izlīgumu. Portāls "Delfi" noskaidroja, ka iesniegums atsaukts, jo uzņēmums "JP Koki" zemes īpašniekam piedāvāja kompensāciju, lai, kā telefoniski portālam teica Podiņš, "nesaceltu traci".

Pēc notikušā vērtēšanas, DAP secināja: lai gan divi no nozāģētajiem kokiem Bukaišos atbilda Ministru kabineta noteikumos minētajiem apkārtmēriem un to ciršana Tērvetes novada pašvaldībai bija jāsaskaņo ar dabas sargiem, tomēr pret vainīgajiem nav iespējamas nekādas sankcijas. "Diemžēl, kamēr koki nav sasnieguši dižkoka statusu, par to zāģēšanu vainīgajiem nav paredzētas nekādas sankcijas," atzīme pārvaldes pārstāve Ezeriņa. Lai novērstu šādus gadījumus nākotnē, pārvalde plāno vērsties Latvijas Pašvaldību savienībā un kopīgi izvērtēt nepieciešamību veikt izmaiņas Ministru kabineta noteikumos.