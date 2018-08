Portāla "Delfi" lasītājs Andrejs Bolodkovs pirmdien, 6. augustā, pavisam nejauši kļuva par aculiecinieku Pasaules čempionātam bērniem un jauniešiem vindsērfingā, kad viņš bija devies uz Liepājas pludmali. Redzēto tvēris foto un video.

Portāls "Delfi" jau ziņoja, ka no 4. līdz 12. augustam Liepājas pludmalē norisinās Pasaules čempionāts vindsērfingā "Techno293" un "Techno293 Plus" klasēs. Šīs ir bērnu un jauniešu sporta klases, kas ir viena no aizraujošākajām vindsērfinga disciplīnām. Plānots, ka čempionāts pulcēs vairāk nekā 350 sportistus no visas pasaules.

Latviju Pasaules čempionātā pārstāv tādi spēcīgi jauni sportisti, kā Aleksandra Kaupa, kura ir vairākkārtēja Latvijas čempione un 4. vietas ieguvēja pasaules čempionātā Brestā 2015. gadā, Namejs Dreimanis - vairākkārtējs Latvijas čempions un Baltijas Kausa ieguvējs. Jaunie talanti Edijs Bušmanis, Matīss Punte, Rolands Lovnieks un Jēkabs Čeže, kuri ir U15 grupas līderi.

