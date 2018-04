Rūkoņa un izplūdes no četriem rītā – naujenieši sūdzas par zem logiem atstātu traktoru

Septiņus gadus Daugavpils novada Naujenes daudzdzīvokļu māju ciema iemītnieki cenšas rast risinājumu kaimiņu ieradumam zem logiem atstāt savu lauksaimniecības darbu spēkratu – traktoru, kas agros rītos rūkdams, traucē miegu. Pagasta pārvalde skaļajai problēmai meklē risinājumu, vēsta "rus.delfi.lv".

"Mūsu mājā dzīvo ģimene, kura nodarbojas ar lauksaimniecību. Mēs visi tiešām cienām šo smago darbu. Bet saprotiet arī mūs," raksta "Delfi" lasītāja. Lauksaimnieku pāris traktoru iegādājās pirms apmēram septiņiem gadiem, un sāka to novietot zem daudzdzīvokļu mājas logiem. Kopš tā brīža visi mājas iemītnieki mostas četros no rīta kopā ar "priecīgi sprauslājošo traktoru", kā arī osta degvielas izplūdes. "Kaimiņi arī sākuši braukt pa mājas zaļo zonu, tur atstājot sliedes. No savas mājas balkona redzam nevis zaļu zāli, bet pliku, riepu sakapātu zemi," sūrojas naujeniete.

Foto: DELFI Aculiecinieks

Pie transportlīdzekļa īpašniekiem iedzīvotāji jau vērsušies, lūguši problēmu risināt. Tomēr lauksaimnieki esot atcirtuši, ka mājas iemītniekiem tikai skauž, ka viņi strādā, bet pārējie neko nedarot. Turklāt zemnieki arī norādījuši, ka viņi baidās, ka pilnīgi jauno, kredītā pirkto traktoru nozags. Arī pagasta pārvalde līdz šim problēmu neesot risinājusi. "Saprotot, ka uz vietas mums neviens nepalīdzēs, vēršamies pie jums. Palīdziet mums glābt zaļo zonu!" portālam "Delfi" teic lasītāja.

Foto: Delfi Aculiecinieks

Naujenes pagasta pārvaldes vadītāja Ināra Miglāne norāda, ka ar traktora īpašniekiem runājusi. Īpašnieki izteikuši lūgumu pa ziemu atļaut atstāt traktoru zem logiem, lai novērstu zādzības, kādas jau līdz šim traktorā bijušas. Transportlīdzeklis iegādāts par Eiropas Savienības projekta līdzekļiem lauku atbalstam. "Šobrīd man jāveic pēdējais solis, ko diemžēl, es pavasarī neizdarīju – jāsūta oficiāls brīdinājums. Ja traktors netiks novākts 10 dienu laikā, nāksies noformēt protokolu par administratīvo atbildību un sodīt traktora īpašniekus," pauž Miglāne. Traktora īpašniekiem arī piedāvāts traktoru novietot 50 līdz 70 metrus tālāk no mājas.

Pagasta pārvaldes vadītāja arī atzīst, ka diemžēl zemniekiem nav garāžas traktora novietošanai. Naujene ir daudzdzīvokļu māju ciems. "Var jau saprast lauksaimnieku raizes. Maniem kolēģiem ir līdzīgas problēmas. Viņi uzsāk lauksaimniecību, iepērk tehniku, lopus, bet mūsu ciems tomēr nav tādā veidā radies. Pārējos iedzīvotājus tas satrauc. Tehniku tiešām bieži apzog. Turklāt apdrošinātāji tādus zaudējumus nesedz. Daudz nianšu, bet ceram visu atrisināt," sola pārvaldes vadītāja.