Pēdējās dienās sociālo vietni "Facebook" pāršalkusi ziņa par notvertiem brangiem 35 un 58 kilogramus smagiem samiem Daugavā, Krustpilī.

Prāvie sami esot notverti 7. aprīlī ar spiningu. Komentāros foto autors arī norāda, ka loms gūts, spiningojot no krasta.

Valsts Vides dienestā portālam "Delfi" sacīja, ka spiningojot no krasta, samus pašlaik drīkst ķert. Citādi gan ir ar spiningošanu no laivas, jo līdz 1. maijam tas ir aizliegts un par to pienākas sods, norāda dienestā.