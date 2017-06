'Tanki' pievārtē un notēmēts stobrs: 'Saber Strike' mācības no iedzīvotāju skatpunkta

Vairāki "Delfi" lasītāji redakcijā vērsušies ar stāstiem par "Saber Strike" mācību laikā piedzīvoto. Lauberes pagastā bruņotie spēki pret sievieti un viņas bērniem, kuri tuvojās tankam, pavērsa stobru, savukārt Siguldas novadā saimniekam patvaļīgi izbraukāts privātmežs un nule apsēti lauki.

"Dzīvoju Lauberes pagastā. 11. jūnija rītā ap sešiem pēkšņi dzirdēju drausmīgu troksni. Apkārt manai mājai bija tanki un bruņumašīnas," raksta Zaiga. Sievietes bērniem tanks, kurš atradās netālu no mājas kalnā, raisīja apbrīnu, tādēļ viņa nolēma, ka jādodas to aplūkot to tuvāk.

"Tanks atradās uz ceļa un biju iecerējusi nobraukt garām ar auto, lai bērniem prieks. Tiklīdz tuvojāmies, tā tanks pavērsa savu stobru pret mums. Man sākās panika, kas notiek, kāpēc tēmē. Vecākais dēls mašīnā sāka kliegt, ka tūlīt uz mums šaus, bet mazākais sāka raudāt un lūdzās, lai braucam mājās," par piedzīvoto raksta Zaiga, kura mājās brauca atpakaļgaitā. Sieviete pauž neizpratni, kādēļ uz viņu un bērniem tēmēts un kādēļ viņa nedrīkstēja pārvietoties pa ceļu.

Foto: DELFI Aculiecinieks

Nepatīkamus mirkļus mācību dēļ pirmdien, 12. jūnijā, ap pulksten 10 piedzīvojis arī Ivars Siguldas novadā. Viņa saimniecībā, iepriekš nesaskaņojot, pēkšņi iebrauca bruņutehnika un atklāja uguni aptuveni 40 metrus no mājas sliekšņa. Mācību kaujas pozīcijas bijušas izvietotas ap Ivara sētu. Tāpat bruņutehnika ar kaujiniekiem pārvietojās pa Ivara privāto mežu un tikko apsētajiem laukiem.

"Man personīgi liela skāde nav nodarīta. Lauki tikai nupat apsēti. Pavisam citādā situācijā ir Siguldas novada pašvaldība, jo, kā noskaidroju, arī ar domi mācības nebija saskaņotas. Toties smagā tehnika un kvadracikli pamatīgi izdangājuši ceļu," klāsta Ivars. Vīrietis neplāno ar sūdzību vērsties Aizsardzības ministrijā, jo uzskata, ka neko vairāk par rakstisku atvainošanos nesaņems.

Siguldas novada pašvaldībā portālam "Delfi" norāda, ka Aizsardzības ministrija nav informējusi par to, ka novada teritorijā notiks militāras mācības. Tāpat pašvaldība apseko aculiecinieka Ivara minēto ceļu, lai lēstu par zaudējumiem.

Aizsardzības ministrijā (AM) portālam "Delfi" apstiprina, ka sākotnēji mācību norise Siguldas novadā nebija plānota, tāpēc Nacionālie bruņotie spēki (NBS) atvainojas Siguldas novada pašvaldībai par sagādātājām neērtībām. Mācību "Saber Strike" vadības pārstāvji tuvākajā laikā sola sazināties ar novada pašvaldību, lai pārrunātu notikušā apstākļus un turpmākās sadarbības iespējas. Tāpat AM izsaka pateicību aculieciniekam Ivaram par sniegto informāciju. NBS sola ar vīrieti sazināties un vienoties, kā atlīdzināt nodarīto kaitējumu īpašumam.

Papildu AM uzsver, ka šobrīd Latvijā atrodas ASV, Polijas un Spānijas bruņoto spēku tanki, taču no tiem neviens mācībās ārpus poligona nepiedalās. Tāpat atbildīgā ministrija skaidro, ka NATO visu dalībvalstu karavīri ir sagatavoti un apmācīti nekad nevērst ieročus pret iedzīvotājiem, bet iedzīvotājiem jāzina, ka tie nav pielādēti ieroči, jo mācības ar kaujas munīciju notiek tikai šim nolūkam paredzētos poligonos un atbilstoši sertificētās šautuvēs, nodrošinot attiecīgu drošības perimetru.

Runājot par pozitīvākām lietām, AM arī piemin, ka saņēmusi daudz atzinīgus vārdus no novadu iedzīvotājiem par mācību norisi. Ar savu patriotismu un pozitīvo attieksmi pret bruņotajiem spēkiem iedzīvotāji apliecina, ka viņiem rūp valsts drošība un aizsardzība, norāda ministrijā.



"Militārās mācības notiek, lai iedzīvotājus, viņu bērnus, pasargātu no iespējamā apdraudējuma. Latvijas sabiedrībai jālepojas ar mūsu un sabiedroto spēku karavīriem, jo viņi trenējas, lai aizsargātu Latviju, mūsu valsti. Šīs mācības ir apliecinājums tam, ka mēs neesam vieni, ar mums ir sabiedroto spēku karavīri, kuri atbalsta mūs un kopā ar mums trenējas ārpus poligona robežām. Turklāt šī ir iespēja bruņotajiem spēkiem būt tuvāk sabiedrībai un labāk iepazīt vienam otru," pauž AM.

Bruņotie spēki atvainojas iedzīvotājiem par sagādātajām neērtībām, portālam "Delfi" pauž AM. Iedzīvotāji lūgti ar izpratni izturēties pret lauka taktiskajiem vingrinājumiem, kas norit Amatas, Mālpils, Ogres, Ropažu, Salaspils un Stopiņu novados.

"Aicinām iedzīvotājus neuztraukties, redzot arī karavīru un zemessargu pārvietošanos ārpus militārajiem poligoniem un vienību izvietojumiem. Aicinām neuztraukties, redzot pozīciju ieņemšanu dažādās Latvijas vietās," portālam "Delfi" uzsver Aizsardzības ministrijas pārstāve Sandra Brāle.

Aizsardzības ministrijā arī informē, ka militārās tehnikas kolonnas pavada Militārā policija, Valsts policija vai Pārvietošanas koordinācijas centrs. Tuvojoties militārās tehnikas kolonnai, bruņotie spēki aicina autovadītājus ievērot ceļu satiksmes noteikumus un netraucēt kolonnu kustību, piemēram, mēģinot to apdzīt.

Bruņotie spēki uzsver, ka Latvijas gaisa telpā militāro gaisa kuģu lidojumi notiek tikai normatīvajos aktos noteiktajā augstumā un ātrumā, līdz ar to radītais troksnis ir īslaicīgs un nenodara kaitējumu cilvēkam un īpašumam.

Iespēju robežās operatīvā informācija par mācībām pieejama bruņoto spēku "Twitter" profilā @Latvijas_armija.

Mācības "Saber Strike 2017" lauka taktiskais vingrinājums norisināsies līdz 14. jūnijam.