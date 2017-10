Plašu rezonansi guvis kādas jaunas sievietes ieraksts sociālajā vietnē "Facebook", kurā viņa agalvo, ka 6. oktobrī, ap pusnakti, Liepājā uz ielas pamanījusi raudošu nepilngadīgu meiteni, kurai palīdzēja nokļūt mājās. Sieviete ir neizpratnē, kādēļ meitenei palīdzību nesniedza turpat braukusī pašvaldības policija.

Meitene klāsta, ka naktī braukusi pa Brīvības ielu Liepājā un viņai tieši priekšā esot braucis Liepājas pašvaldības policijas busiņš. Viņa pamanīja acīmredzami nepilngadīgu meiteni ar mugursomu, kura pārvietojusies ātrā solī. Skolniece bijusi labi ģērbta. "Pēc manām domām, pašvaldības policijai būtu jāapstājas un jāapvaicājas, vai viss ir labi. Bet šie mierīgu sirdi pabrauca garām," sacīts jaunās sievietes ierakstā sociālajā vietnē. Informācijas viņas privātajā kontā liecina, ka viņas dzimtās mājas ir Sabilē.

Jaunā sieviete nolēmusi apstāties, jo, braucot meitenei garām, pamanījusi asaras viņas sejā. "Kad izkāpu no mašīnas, meitenes acīs tiešām bija redzamas asaras un satraukums. Meitene nebija ne alkohola, ne narkotisko vielu ietekmē. Uz jautājumiem par to, ko tik vēlu dara uz ielas, viņa atbildēja, ka atbraukusi no Rīgas ar pēdējo autobusu, aizmigusi un pamodusies M. Ķempes ielā," savā "Facebook" kontā vēsta sieviete. Uzrunātajai meitenei bijusi arī autobusa biļete, ko viņa parādījusi. Savukārt viņas mamma pretim nav varējusi atnākt, jo pārvietojas ratiņkrēslā. Uzrunātā meitene jaunajai sievietei paskaidrojusi, ka raud, jo baidās viena tumsā mērot 30 līdz 40 minūšu garo ceļu līdz mājām caur mežu vai apkārtceļiem.

"Tad nu viss, man bija vienalga, ka pašai vēl ir jābrauc 300 kilometri, teicu meitenei, lai kāpj mašīnā, aizvedīšu viņu mājās,jo uz ielas vienu viņu pamest sirdsapziņa neļāva. Nezinu, kas varēja notikt, ja viņa ietu caur mežu. Pasaule ir pilna ar (atvainojos par izteicienu) idiotiem," vēsta jaunās sievietes ieraksts sociālajā vietnē.

Jauniete izlēmusi meiteni nogādāt mājās ar savu auto, tomēr arī pēc tam urdījis jautājums, kā pienākums gan bija palīdzēt skolniecei – garāmbraucējai vai tomēr pašvaldības policijai? Ar jaunietes ierakstu "Facebook" dalījušies teju 8000 cilvēku, komentāros sociālās vietnes lietotāji policijai velta pārmetošus vārdus.

Tomēr Liepājas pašvaldības policijas sabiedrisko attiecību speciālists Kaspars Vārpiņš norāda, ka patlaban nav īsti skaidrs, vai patiešām notikuma vietā atradās pašvaldības policijas ekipāža un vai konkrētajā gadījumā likumsargu pienākums bija sniegt meitenei palīdzību.

"Policijas pienākums nav apstāties pie katra iedzīvotāja, kurš diennakts tumšajā laikā atrodas uz ielas. No sievietes apraksta jāsecina, ka jauniete bija labi ģērbta, pārvietojās mērķtiecīgi ar kājām, nebija alkohola reibumā. Šādā gadījumā mums nav iemesla apstāties, jo pretējā gadījumā var saņemt pārmetumus par nepamatotu apturēšanu," norāda Vārpiņš.

Vārpiņš arī atsaucas uz Likumu par policiju, saskaņā ar kuru likumsargiem ir tiesības apturēt personas, kuras ir reibuma stāvoklī, kuras ir meklēšanā, jaunākas par 16 gadiem, ja ir ziņas par bēgšanu no bērnunama. Pašvaldības policijai konkrētajā datumā nav bijis nekādu ziņu par meklētiem jauniešiem vai bērniem.

Šobrīd policijā saistībā ar notikušo noris iekšējā dienesta izmeklēšana. Likumsargi skaidros, vai konkrētajā vietā patiesi atradās pašvaldības policijas ekipāža un vai darbinieki rīkojušies atbilstoši. "Piemēram, ja meitene tiešām izskatījās jaunāka par 12 līdz 14 gadiem, policijai būtu bijis jāapstājas," paskaidro Vārpiņš.

Policija tāpat sociālajā vietnē "Facebook" uzrunājusi ieraksta autori, lai noskaidrotu vairāk par notikušo un iesaistītās meitenes identitāti, tomēr pagaidām atbildi nav saņēmusi.