Aculiecinieks raksta, ka nokritušo koku un sliktās redzamības dēļ tika bojāts arī kāds mikroautobuss, kurš, braucot ar aptuveni 70 kilometriem stundā, pārtraucies šķērslim pāri. Video fragmentā redzams, kā kravas automašīna palīdz nokritušos kokus no ceļa aizvākt.

Jau tika ziņots, ka Rīgā ceturtdien stiprais vējš un krusa daudzviet nolauzis zarus. Aculiecinieks Elvis portālam "Delfi" bija iesūtījis vairākus kadrus no Mazās nometņu ielas 9, Rīgā, kur kāds zars uzkritis uz ēkas jumta.

Aizvadītajā diennaktī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) saņēma 117 izsaukumus – 46 uz ugunsgrēku dzēšanu un 55 uz glābšanas darbiem, bet 16 no izsaukumiem bija maldinājumi.

Ceturtdien no pulksten 18 līdz pulksten četriem, galvenokārt Rīgā un Pierīgā, tika saņemti 40 izsaukumi, kas bija saistīti ar ceļa braucamās daļas, ēku un automašīnu atbrīvošanu no vēja nogāztiem kokiem un zariem, bet vienā gadījumā Rīgā no sienas tika noņemts daļēji noplīsis reklāmas plakāts, informē VUGD.

