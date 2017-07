"Delfi" lasītāja Guna iesūtījusi video, kurā redzams neapšaubāmi biedējošs skats – braucošas automašīnas logā skatās čūska, kas pēc tam lēni ieslīd zem transportlīdzekļa dzinēja pārsega.

Lasītāja stāsta, ka raibie notikumi risinājušies maršrutā Mangaļsala – Mērsrags – Iļģuciems. Ceļā no atpūtas Mangaļsalā uz lauku mājām Mērsragā no auto pārsega izlīdusi čūska. Izsauktie Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta darbinieki gan ceļā uz Mērsragu, gan velāk ugunsdzēsēju depo Iļģuciemā centušies rāpuli no automašīnas izdabūt, tomēr tas nav izdevies.

Kad čūska pēc 25 stundām atkal pabāza galvu no savas slēptuves, auto īpašnieki ar zara palīdzību to izvilkuši ārā pašu spēkiem. Tagad ceļojošā čūska devusies brīvsolī Iļģuciemā.

Jāpiebilst, ka Gunas sākotnēji atsūtītajā video blāvi redzamais raksts atgādināja odzei raksturīgo, tomēr otrā video skaidri redzamas zalkša "ausis".