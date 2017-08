Gatavojoties ceļojumam uz Melnkalni, Marija devās uz sava operatora "Bite" filiāli "Riga Plaza", lai noskaidrotu, vai arī šajā valstī atcelta viesabonēšanas maksa par mobilo sakaru pakalpojumiem. Darbiniece Zane Marijai apgalvojusi, ka Melnkalne ir vienotā tarifa zonā, tomēr, nonākot galamērķī, viss izrādījies pavisam citādi, vēsta portāls "rus.delfi.lv".

""Bite" nudien ir citāda kompānija. Nav vārdu, ar kuriem aprakstīt manu vilšanos un niknumu," tā par Melnkalnē piedzīvoto raksta Marija. Plānojot savu ceļojumu uz Melnkalni, kādā mājaslapā sieviete bija izlasījusi informāciju par vienotu Eiropas tarifu. Marija nolēma pārliecināties, vai arī Melnkalne nav iekļauta vienotā tarifa valstu sarakstā. "Bites" filiālē tirdzniecības centrā "Riga Plaza" darbiniece Zane sievieti esot pārliecinājusi, ka Melnkalne ir starp vienotā tarifa zonas valstīm. "Ar mierīgu sirdi devos ceļā," atminas sieviete.

Viesnīca bijusi rezervēta 2. augustam, taču ceļotāji ieradās dienu agrāk. "Braucu un domāju: "Atbraukšu, bet ja nu mūsu viesnīcā nebūs vietu? Rezervēšu sev "Booking.com" citu viesnīcu. Tomēr, šķērsojot robežu, atnāca paziņojums...""

Pēc pāris minūtēm interneta un telefona pakalpojumu limits esot bijis pārsniegts, rēķins par pakalpojumiem – 180 eiro. Telefons bloķēts, šoka momentu apraksta Marija. "No mājām 3000 kilometru attālumā, vakars, nepazīstama pilsēta, iela bez nevienas mājas. Bet "labā meitene" Zane noteikti mierīgi gulēja," dusmas neslēpj sieviete. "Kāpēc darbinieku nekompetences dēļ man bija jāpārlaiž nakts mašīnā un jāmaksā milzu summa par telefonu?" Atgriežoties mājās no ceļojuma, Marija un vēl četri viņas ģimenes locekļi plāno pārtraukt līgumu ar "Biti" un pāriet pie cita operatora. Marija visiem ceļotgribētājiem iesaka neklausīt "zanes", bet pašiem rūpīgi jo rūpīgi pārbaudīt informāciju par mobilo sakaru pakalpojumu tarifiem.

"Melnkalne nav Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalsts, tāpēc jaunie datu pārraides noteikumi tajā nedarbojas. Par mobilajiem pakalpojumiem, proti, zvaniem, īsziņām, internetu, ko klients lietoja šajā valstī, jāmaksā papildus," portālam "Delfi" stāsta "Bites" Klientu apkalpošanas nodaļas vadītāja Oksana Stankeviča.

"Bites" pārstāve Stankeviča norāda, ka uzņēmums, pasargājot klientus no nepatīkamiem pārsteigumiem rēķinā, ik reizi, kad viņi šķērso valsts robežu, sūta informatīvu ziņu un tajā norāda, kādam tīklam telefons pieslēgts un kāda ir maksa par mobilā operatora pakalpojumiem konkrētajā valstī. "Īsziņas teksts, kuru kliente citē savā vēstulē, liecina par to, ka viņa tādu ziņu saņēma, tomēr turpināja izmantot mobilā operatora pakalpojumus," uzmanību vērš Stankeviča.

Tāpat uzņēmuma "Bite" pārstāve akcentēja, ka īsziņa ir oficiālais kanāls mobilā operatora saziņai ar klientiem, kā arī ātrākais veids, kā klientus informēt. "Aicinu klientus ņemt vērā citu pieredzi un, atrodoties ārvalstīs, pievērst pastiprinātu uzmanību ienākošajām ziņām," atzīmēja Stankeviča.

Vaicāta par to, vai uzņēmums sodīs darbinieci, kura sniegusi maldīgu informāciju un kuras dēļ klientei radās problēmas, Stankeviča atbildēja: "Mums nav iespējas pārbaudīt, ko tieši "Bites" filiāles darbiniece atbildēja šai klientei. Tomēr mēs vienmēr pievēršam uzmanību līdzīgām situācijām un pārrunājam tās ar darbiniekiem. Ņemot vērā to, ka par šo situāciju uzzinājām no portāla "Delfi", lūdzam klienti sazināties ar mums, lai apspriestu radušos situāciju un atrastu optimālu risinājumu."

"Delfi" jau ziņoja, ka, sākot no 15. jūnija, Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas valstīs atcelta viesabonēšanas maksa par datu apraidi. Tas nozīmē, ka, atrodoties ārvalstīs, mobilo operatoru klienti izmanto savu tarifa plānu ar tieši tādiem pašiem nosacījumiem kā mājās, Latvijā. Papildu maksa var tikt piemērota tikai tādos gadījumos, ja plāns paredz papildu maksu par pakalpojumiem, kas nav iekļauti tarifu plānā.