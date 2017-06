Portāla "Delfi" redakcijā vērsies lasītājs Oļegs, lai paustu sašutumu par ceļu Rīgā, Lucavsalā. Par spīti pašvaldības solījumiem ceļu asfaltēt jau 2013. gadā, tas joprojām ir klāts ar grunti. Pārvietojoties tūkstošiem automašīnu, saceļ īstu putekļu negaisu, raksta Oļegs.

"Stāsts ir par zemes ceļu, kuru ikdienā izmanto simti un tūkstoši galvaspilsētas iemītnieku. Šis ir mans dvēseles kliedziens. Esmu noguris skatīties.

Kad pa Lucavsalu pastaigājos 2012. gada beigās, tad uz plāksnes aiz veikala "K-Rauta" bija norāde ar uzrakstu par to, ka 2013. gadā zemes ceļu asfaltēs. 2013. gadā uzraksts bija koriģēts un vēstīja, ka asfaltēšanu veiks 2014. gadā. Labi, nesanāca, mēs esam pacietīgi, pagaidīsim. Taču 2014. gadā uzrakstu atkal mainīja un norādīja 2015. gadu. Savukārt 2015. gadā uzrakstu vispār nodzēsa. Ko gan tur daudz solīt, ja solīto izpildīt neplāno.

Tauta cerēja, ka pēc Lucavsalas labiekārtošanas un atpūtas zonas radīšanas pilsētas vadība neaizmirsīs par ceļu un agri vai vēlu to noasfaltēs. Šogad izveidoja atpūtas zonu netālu no pieminekļa krievu karavīriem, izvietoja ļoti oriģinālus soliņus un pat grilus. Iekārtoja skaistu promenādi gar krastu. Tauta uz šīm dodas bariem ar bērniem, ģimenēm no visiem pilsētas stūriem. šogad jau divas reizes notikuši koncerti.

Taču nav skaidrs, kam būtu jānotiek, lai šajā vietā vadība varētu noasfaltēt pārsimts metrus ceļa. Varbūt meteorītam jānokrīt vai kādai zemestrīcei jābūt. Varbūt tajā visā ir slēpts kāds sakrāls iemesls? Vai ir kāda jēga vērsties Rīgas domē ar šādu jautājumu, es tiešām šaubos. Saņemšu standarta atrakstīšanos ar domu - gaidiet. Bet cik gan ilgi vēl jāgaida? Vai es to savas dzīves laikā sagaidīšu, vai arī pārmaiņas piedzīvos tikai mani mazbērni? Arī ceļš pie krievu kaujinieku pieminekli nav no labākajiem, tomēr tur ir kaut kādā brīnumainā kārtā saglabājies asfalts. Bet pie pagrieziena uz pieminekli ir zemes ceļš, kādi 30 metri. Tālāk uzklāts jauns asfalts. Kas gan traucēja noasfaltēt tos 30 metrus?" taujā lasītājs.