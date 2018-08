Pie portāla "Delfi" vērsies aculiecinieks Edgars, kurš otrdien, 28. augustā, dodoties uz darbu ar "Rīgas satiksmes" autobusu, iemūžināja, kā šoferis, nelikdamies traucēts, pie transportlīdzekļa stūres aktīvi lietoja telefonu.

"Braucot no rīta uz darbu ar 32. autobusu, kas atiet no Abrenes ielas pulksten 7.04, es parasti apsēžos priekšpusē. Pamanīju, ka šoferītis ir paņēmis mobilo telefonu un kaut ko spaida. Sākumā domāju, ka raksta īsziņas, bet, kad ieraudziju mobilā telefona ekrānu, biju šokā. Šoferis spēlē spēlīti, braucot pie autobusa stūres. Es tādu šoferi uzreiz atlaistu no darba, jo viņš apdraud pasažieru dzīvību," apgalvo aculiecinieks.

Uzņēmuma "Rīgas satiksme" (RS) pārstāve Baiba Bartaševiča-Feldmane portālam "Delfi" skaidroja, ka šāda veida darbinieka rīcība uzņēmuma ieskatā nav pieļaujama. Šāda rīcība uzskatāma par darba disciplīnas pārkāpumu, par ko tiek piemērots disciplinārsods.

Viņa atzīmē, ka šajā gadījumā jautājums par darbinieka atbildību tiks skatīts uzņēmuma noteiktajā kārtībā. "Ikvienam vadītājam, tajā skaitā "Rīgas satiksmes" sabiedriskā transporta vadītājam, ir jāievēro "Ceļu satiksmes noteikumi", un tie aizliedz mobilā tālruņa lietošanu braukšanas laikā," pauž Bartaševiča-Feldmane.

Sūtiet savas reportāžas un par labāko reportāžu saņemiet balvu - dāvanu karti “Galactico” 30 eiro vērtībā. Foto un video gaidām epastā aculiecinieks@delfi.lv, vai arī izmantojiet reportāžu iesniegšanai paredzēto formu!

Darbdienās no plkst. 10.00 līdz 14.00 varat arī ziņot par nebūšanām, novērojumiem, ierosinājumiem, zvanot pa “Delfi Aculiecinieka” tālruni nr. 67784066!