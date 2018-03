Aizvadītajā nedēļas nogalē pēdējā uzņēmuma pasākumā vienkopus pulcējās visi "ABLV" bankas darbinieki. Daļu saulainās ziemas dienas tie aizvadīja, pie sava biroja Skanstes ielā izveidojot milzīgu bankas logo, liecina darbinieces Annas portālam "rus.delfi.lv" sūtītie foto.

"Darbinieki vienmēr ir bijuši galvenais "ABLV" aktīvs. Pulcēšanās mūsu mīļās bankas vārdā," vēsta bankas ieraksts vietnē "Facebook".

Ziņots, ka šīs nedēļas laikā uzņēmumā "ABLV Bank" darbu zaudēs 30% jeb apmēram 300 darbinieku. Starp tiem arī augstas kvalifikācijas speciālisti kā finansisti, mārketinga eksperti un citi.

Kopumā "ABLV" strādājuši ap 1000 cilvēku: baņķieri, celtnieki, grāmatveži un analītiķi, brokeri, juristi, IT speciālisti un arhitekti. "Mēs aizejam ar lepni paceltu galvu!" pauž banka vietnē "Facebook".

Kā ziņots, pēc aktīviem trešās lielākās Latvijas bankas "ABLV Bank" darbība tika paralizēta pēc tam, kad 13. februārī ASV Valsts kases Finanšu noziegumu apkarošanas tīkls (FinCEN) publicēja ziņojumu, rosinot noteikt sankcijas "ABLV Bank" par naudas atmazgāšanas shēmām.

FinCEN ziņojums bija trieciens "ABLV Bank" darbam. Pēc ziņojuma bankas partneri ierobežoja sadarbību ar to, kā arī sākās naudas izņemšana no bankas, tāpēc no 19. februāra atbilstoši "ABLV Bank" uzrauga Eiropas Centrālās bankas (ECB) lemtajam "ABLV Bank" tika noteikti maksājumu ierobežojumi un tika liegts veikt debeta operācijas. Bankai neizdevās pārliecināt ECB, ka tā spēs atsākt darbu, tādējādi ECB nedeva instrukciju atcelt maksājumu ierobežojumus un Latvijas banku uzraugs 23. februārī pieņēma lēmumu par noguldījumu nepieejamību, lai varētu nodrošināt garantēto atlīdzību izmaksu sākšanu.

Savukārt 26. februārī "ABLV Bank" akcionāri pieņēma lēmumu par bankas pašlikvidāciju, uzskatot, ka banka tādējādi vislabāk spēs nodrošināt aktīvu aizsardzību, lai norēķinātos ar visiem klientiem. Bankas pašlikvidācijas projektam būs nepieciešams Latvijas banku uzrauga akcepts.