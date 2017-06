Trešdien, 21. jūnijā, iepretim Dailes teātrim izveidojies pamatīgs sastrēgums, ziņo vairāki "Delfi" aculiecinieki.

"Šausmīgs korķis. Tāds gadu nav manīts," vēsta "Delfi" aculieciniece Indra.

"Delfi" vēstīja, ka šovasar par vismaz 12 miljoniem eiro mainīs asfalta segumu 10 Rīgas ielās, tai skaitā Brīvības, Valdemāra, Elizabetes, Stabu un Dzirnavu ielā, pastāstīja Rīgas domes Satiksmes departamenta direktors Emīls Jakrins.

Remontdarbi plānoti Brīvības ielas posmā no Lāčplēša ielas līdz Gaisa tiltam, Valdemāra ielā visā garumā, Elizabetes ielā no Eksporta līdz Hanzas ielai, Stabu ielā no Valmieras līdz Skanstes ielai, Dzirnavu ielā no Gogoļa līdz Tērbatas ielai, Merķeļa ielā no Marijas ielas līdz Brīvības bulvārim, Lenču ielā, Ganu ielā un Zirņu ielā no Valdemāra ielas līdz Hospitāļu ielai.

Cilvēkiem būs jārēķinās ar sastrēgumiem. Cilvēki aicināti pēc iespējas mazāk izmantot privāto transportu. Pašvaldība īslaicīgās lietošanas vajadzībām padsmit vietās būs izveidojusi autostāvvietas, kur bez maksas novietot mašīnas pie Rīgas robežas. Tās visas atradīsies ne vairāk kā piecu minūšu attālumā no sabiedriskā transporta pieturvietas un vietās, no kurām līdz centram būs iespējams aizbraukt, ilgākais, 25 minūtēs.

