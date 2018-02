Naktī uz trešdienu Rīgā, Kurzemes prospektā, iepretim tirdzniecības centram "Damme" ugunsgrēks nopostījis divus automobiļus, ziņo "Delfi" lasītāji.

"No rīta, izejot no mājas, ieraudzīju automašīnu ar atvērtu dzinēja pārsegu. Pieejot tuvāk, sapratu, ka viss ir daudz sliktāk," par novēroto raksta Maksims. "No sākuma padomāju, ka "Mercedes Benz" ietriecies stāvošā "Nissan Juke", taču rūpīgāk aplūkojis, sapratu, ka, visticamāk, "Mercedes Benz" elektroinstalācijā radies ugunsgrēks, kas pārmetās uz otru auto."

Aina Kurzemes prospektā izbrīnījusi arī lasītāju Kārli. Trešdienas viņš devās uz tramvaju, bet pa ceļam ievēroja divas automašīnas. Nevienai no tām nav bijis avārijas pēdu, tikai deguma un spēcīga sprādziena sekas. "Izskatās, ka, par laimi, mašīnā cilvēku nav bijis," secinājis Kārlis

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD) portālu "Delfi" informē, ka izsaukums par divu automašīnu degšanu Kurzemes prospektā saņemts pulksten 2.34.

Ugunsgrēks, kurš plosījis spēkratus 10 kvadrātmetru platībā, likvidēts pulksten 3.51.