Foto: Lasītājs ziņo par pirmajām baravikām Rīgas mežos

Piektdienas rītā, pastaigājoties pa Bolderājas kāpām Rīgā, Sergejs Gorodenkins uzgājis šīs vasaras pirmās baravikas. Dabas muzejā portālam "Delfi" apstiprina, ka atrastās ir baravikas un ka gadu no gada cilvēki maijā un jūnijā ziņo par pirmajām baravikām.

"No rīta biju pastaigā pa Bolderājas kāpām. Brīnišķīgi laikapstākļi, svaigs gaiss pēc vakardienas lietus. Parādījušās arī pirmās baravikas. To nav daudz, bet cik milzīgu prieku sagādā to atrašana," raksta Sergejs.

Latvijas Dabas muzeja Botānikas nodaļas vadītāja Inita Dāniele portālam "Delfi" pauž, ka gandrīz ik gadu muzejā ienāk ziņas par maijā un jūnijā atrastām baravikām, apšubekām, bērzubekām un sviestbekām.

Foto: DELFI Aculiecinieks

"Arī pati esmu atradusi bekas jau maijā. Ne masveidā, bet tomēr ir. Sēnēm galvenais nav kalendārs, bet gan atbilstoši mitruma un siltuma apstākļi," teic Dāniele, piebilstot, ka Sergeja atradums nav nekāda sensācija, tomēr ir patīkami, ja cilvēki ziņo un interesējas.