Otrdienas rītā pamatīgi sastrēgumi veidojās uz Brīvības ielas Rīgā, kur tiek mainīts ceļa segums, portālam "Delfi" ziņo vairāki aculiecinieki. Tāpat satraukumu par sastrēgumiem rīdzinieki izteikuši tviterī.

"Delfi" vēstīja, ka šovasar par vismaz 12 miljoniem eiro mainīs asfalta segumu 10 Rīgas ielās, tai skaitā Brīvības, Valdemāra, Elizabetes, Stabu un Dzirnavu ielā, otrdien preses konferencē pastāstīja Rīgas domes Satiksmes departamenta direktors Emīls Jakrins.

Patīkams brauciens būtībā stāvošā #17trollis pa Brīvības. Un iekšā gadījusies tā kundze, kas visu laiku histēriski ar sevi runā #treniņš

Tas,kas darās transporta kustībā uz centru saistībā ar uzsāktajiem remontiem Brīvības gatvē,ir totāls sviests!Nedrīkst tā ierobežot satiksmi

Ja nu kādam šovasar jāizmanto Brīvības iela, iesaku izmantot velosipēdu personīgā auto vietā - uzlabosies potence un tiks saudzēti nervi.

Remontdarbi plānoti Brīvības ielas posmā no Lāčplēša ielas līdz Gaisa tiltam, Valdemāra ielā visā garumā, Elizabetes ielā no Eksporta līdz Hanzas ielai, Stabu ielā no Valmieras līdz Skanstes ielai, Dzirnavu ielā no Gogoļa līdz Tērbatas ielai, Merķeļa ielā no Marijas ielas līdz Brīvības bulvārim, Lenču ielā, Ganu ielā un Zirņu ielā no Valdemāra ielas līdz Hospitāļu ielai.

Cilvēkiem būs jārēķinās ar sastrēgumiem. Cilvēki aicināti pēc iespējas mazāk izmantot privāto transportu. Pašvaldība īslaicīgās lietošanas vajadzībām padsmit vietās būs izveidojusi autostāvvietas, kur bez maksas novietot mašīnas pie Rīgas robežas. Tās visas atradīsies ne vairāk kā piecu minūšu attālumā no sabiedriskā transporta pieturvietas un vietās, no kurām līdz centram būs iespējams aizbraukt, ilgākais, 25 minūtēs.