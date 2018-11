VUGD informē, ka ugunsgrēks pulksten 17.45 tika lokalizēts un tajā 20 kvadrātmetru platībā dega sadzīves mantas un mēbeles. Notikuma vietā ugunsdzēsēji turpina ugunsnelaimes likvidācijas darbus.

No piedūmotās ēkas ugunsdzēsēji ar glābšanas masku palīdzību izglābuši sešus cilvēkus, no kuriem trīs nodoti Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķiem. Līdztekus no ēkas izglābti trīs suņi un papagailis, kas nodoti veterinārās klīnikas darbiniekiem.

Pulksten 18.15 atjaunota transporta kustība Ģertrūdes ielā,

posmā no Avotu ielas līdz Kurbada ielai.