"Šis patiešām kļūst neizturami," norāda "Delfi" aculiecinieks Kristaps, kurš novērojis, ka katru reizi, kad notiek sacensības Biķernieku trasē, skatītāji liek automašīnas pat vietās, kur to nedrīkst darīt.

"Katru reizi kā notiek sacīkstes Biķernieku trasē, kļūst apgrūtināta satiksme uz Eizenšteina ielas un citām ielām tuvumā, jo netiek ievēroti ceļa satiksmes noteikumi par atļautām auto novietošanas vietām," raksta Kristaps, piebilstot, ka netiek ievēroti arī trīs līdz pieci metri no pagrieziena, no iebrauktuves pagalmā (stāvvietā), kā arī no sabiedriskā transporta pieturvietas un no gājēju pārejas.

"Ceļu policija un pašvaldības policija to ignorē un netiek ne kas ar to darīts," apgalvo "Delfi" aculiecinieks, kurš pats ir autovadītājs.

"Šis jau sāk apnikt," uzsver Kristaps. Viņš arī ir iesūtījis fotoattēlus ar redzamo situāciju vienā no ielām, kur ceļš ir pārvērties par 1,5 metrus šauru joslu abos virzienos.

Jau ziņots, ka šajā nedēļas nogalē Biķernieku trasē norisinās pasaules rallijkrosa čempionāta ("World RX") Rīgas posms.

Sūtiet savas reportāžas un par labāko reportāžu saņemiet balvu - dāvanu karti "Galactico" 30 eiro vērtībā. Foto un video gaidām epastā aculiecinieks@delfi.lv, vai arī izmantojiet nereģistrētajiem autoriem reportāžu iesniegšanai paredzēto formu!