Aculiecinieku Vasīliju māc bažas par Rīgas centrā, blakus Pēterbaznīcai, pieejamo loka šaušanas aktivitāti, kura, viņaprāt, apdraud gan aktivitātes piekritēju, gan garāmgājēju drošību. Pašvaldībā skaidro, ka konstrukcija veidota, gādājot par apmeklētāju drošību.

Aculiecinieks stāsta, ka šāda aktivitāte pieejama jau vairākus gadus. "Šķiet, bizness ir ienesīgs, jo ar katru gadu zālienā (vismaz par tādu pusizmīdītā teritorija tiek uzskatīta), tiek izvietotas aizvien lielākas konstrukcijas. Šobrīd norobežojošā siena jau ir divstāvu mājas augstumā. Vējainā laikā gan labāk garām tai neiet – katru gadu pāris reizes šī konstrukcija sagāžas, pa ziemu tā parasti netiek novākta vispār," skaidro Vasīlijs.

Viņš izvirza jautājumus: ja par celtniecības materiāliem izmanto tīklus, striķus un dažus koka stumbrus, vai būvniecība nav jāsaskaņo? Vai tiek domāts par garāmgājēju drošību gan no konstrukcijas, gan šaušanas viedokļa? Vasīlijs ievērojis, ka lielākie šaušanas entuziasti ir ārzemnieki, vecpuišu ballīšu viesi pamatīgā skurbulī.

Rīgas domes (RD) Sabiedrisko attiecību nodaļas pārstāve Aira Šmelde apstiprina, ka brīvdabas loka šaušanas aktivitāte ir saskaņota ar pašvaldību. Tās darbību nodrošina komersants, ievērojot Ministru kabineta izdotos drošības noteikumus. "Šogad aktivitāte pilsētā ir pieteikta no 20. aprīļa līdz 19. novembrim. Katru gadu pasākuma organizētājs šo informāciju pašvaldībai iesniedz no jauna," norāda Šmelde.

Viņa skaidro, ka konstrukcija loka šaušanas vietā ir speciāli uzstādīta apmeklētāju drošībai. Taču par to, no kā zeme tiek īrēta, informācija netiek izpausta. "Zemi komersants nomā no juridiskas personas, nevis no pašvaldības, līdz ar to nevaram sniegt informāciju par līgumu un tā izmaksām," akcentē RD pārstāve.

Arī Rīgas pilsētas būvvaldes pārstāve Jūlija Samuilova apstiprina, ka atļauja šajā vietā rīkot loka šaušanas aktivitātes ir dota, akcentējot, ka tas nav publisks pasākums vai ielas tirdzniecība, un būvvalde to nesaskaņo.

RD Juridiskās pārvaldes galvenais jurists Vismants Vazdiķis skaidro, ka komersants vērsies pie pašvaldības ar vēlmi ierīkot brīvdabas loka šautuvi blakus Pētera baznīcai. "Viņiem bija arī saskaņojums ar īpašnieka piekrišanu šīm darbībām, jo šī teritorija atrodas privātīpašumā. Mēs viņiem atbildējām, ka mums nav iebildumu veikt šīs darbības. Cita starpā arī informējām, ka viņiem ir jāievēro Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likums, kam ir arī noteikumi, kas nosaka šautuvju izvietošanu. Tādā veidā mēs viņam atbildējām, tā arī viņš rīkojās. Mēs negājām un nepārbaudījām," norāda Vazdiķis.