Otrdien, 14. martā, ap pulksten pieciem pēcpusdienā policija Bolderājā no ieceres padarīt sev galu atturējusi kādu jaunu vīrieti, kurš bija izliecies pa devītā stāva logu, turēja rokās ieroci un draudēja padarīt sev galu, portālu "Delfi" informē Valsts policijā.

Notikušā aculiecinieki portālam "Delfi" pastāstīja, ka vīrietis bija izliecies pa Rīgas pašvaldības sociālās mājas devītā stāva logu Mežrozīšu ielā, Rīgā.

Aculieciniece Anastasija klāstīja, ka sākotnēji vīrietis tikai sēdējis pie atvērta loga ar pāri pārkārtām kājām. Tad ielīdis atpakaļ. Tad atkal no jauna izlīdis un nostājies uz norobežojošās daļas. Ielīst atpakaļ pa logu izrādījās sarežģīti, teica Anastasija.

"Viņš atvēra logus un centās pārvarēt norobežojumu, to darot, rokās viņam bija arī pistole. Policisti šajā laikā stāvēja astotajā stāvā. Viens no policistiem man teica, ka vīrietis bijis neadekvātā stāvoklī," klāsta Anastasija un piebilst, ka no kāpņu telpas viņš izvests saslēgts rokudzelžos.

Policija norāda, ka vīrietis bija izliecies pa devītā stāva kāpņu telpas logu un ar ieroci tēmēja uz cilvēkiem ārpusē. Vīrietis draudēja sašaut cilvēkus un nonāvēt sevi. Policijā lēš, ka, iespējams, destruktīvās domas vīrietim raisījušas problēmas personīgajā dzīvē.

Policijai ilgstošu sarunu ceļā izdevies iemantot vīrieša uzticību, tikmēr Speciālo uzdevumu bataljona darbinieki iekļuva kāpņu telpā un atrāva izmisušo vīrieti no loga.

Vīrietis iepriekš policijas redzeslaukā bija nonācis par mantiskiem noziegumiem. Aizturēšanas brīdī viņš atradās 1,8 promiļu lielā alkohola reibumā.

Saistībā ar notikušo uzsākta administratīvā lietvedība par sīko huligānismu, par ko likumā paredzēts naudas sods no 70 līdz 500 eiro. Tāpat uzsākta administratīva lietvedība par šaujamieroča nēsāšanu alkohola ietekmē, ja alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,5 promiles. Par šādu pārkāpumu uzliek naudas sodu no 140 līdz 350 eiro vai atņem šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas tiesības uz laiku no viena līdz trim gadiem, konfiscējot ieroci, šaujamieroča munīciju un šo priekšmetu sastāvdaļas vai bez konfiskācijas.

Notikuma vietā, Bolderājā, glābjot 1984. gadā dzimušo vīrieti, piesaistīti Rīgas Kurzemes iecirkņa policisti, kā arī Speciālo uzdevumu bataljona policisti, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests. Glābšanas operācija ilgusi aptuveni stundu.