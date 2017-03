"Kad ieraudzīju pašvaldības policiju ar ieslēgtām bākugunīm un akmeņainām sejām kaut ko skaidrojot solīdai dāmai īsi pirms desmitiem pie Kalnciema ielas "Mini Rimi", nodomāju, kas gan varētu būt atgadījies tik ierastajā stāvvietā? Ieskrēju pēc dienišķā piena un maizes. Mašīnu atstāju policistu acu priekšā. Nepagāja vairāk par divām minūtēm, sēdos atpakaļ savā auto, policists pieklauvēja pie mana loga un sodīja ar 40 eiro par pārkāpumu," piedzīvoto apraksta Digne Turka.

Digne atminas, ka stāvvietā bijušas piecas mašīnas un par to novietošanu visiem piemērots sods par nepareizi novietotu auto. Autovadītāji nebija ievērojuši nesen uzstādīto zīmi Nr. 840, kuras darbības zonā auto nedrīkst atstāt ilgāk par stundu, turklāt auto logā jābūt norādītam laikam, lai policija zinātu, cik ilgu laiku spēkrats jau stāvējis.

Pēc notikušā Digne ir sašutusi un, galvenokārt, par kārtības sargu neiejūtīgo rīcību. Policisti redzējuši, ka Digne veikalā nav bijusi ilgāk par pāris minūtēm. Viņa uzskata, ka humānāk būtu bijis, ja visus autovadītājus policija būtu brīdinājusi par nesen uzstādīto zīmi un mudinātu autovadītājus būt vērīgiem. "Varbūt pašvaldības policisti tagad ir citplanētieši, kuri nespēj sadzirdēt humānisma principus?" sašutumu pauž Digne.

Teritorijas, kurā ietilpst stāvlaukums pie Kalnciema ielas 41 "Mini Rimi", īpašnieks "Loras nami" portālam "Delfi" skaidro, ka iepriekš novietnē aktīva bijusi ceļa zīme Nr. 537. Pie zīmes norādītais stāvēšanas laika ierobežojums bijis tikai informatīvs. Tomēr kopš 15. marta laukumā izvietota papildzīme Nr. 840 ar laika ierobežojumu līdz stundai. Jaunās zīmes saskaņotas ar "Latvijas valsts ceļu" Satiksmes organizācijas uzraudzības daļu.

""Loras nami" esot lūguši policijai apsekot stāvvietu. Cik bieži likumsargi rīkojot reidus, to īpašnieks nevarot ietekmēt. Arī policijas amatpersonas pieņemto lēmumu – protokola noformēšanu vai brīdinājuma izteikšanu, nekustamā īpašuma īpašnieks ietekmēt nevarot, portālam "Delfi" pauž SIA "Loras nami" biroja vadītāja Linda Šube.

Rīgas pašvaldības policijā portālu "Delfi" informē, ka Kalnciema ielas 41 stāvlaukumā 23. martā likumsargi noformējuši septiņus protokolus. Apsekošanā kārtības sargi bija devušies, saņemot no veikala pārstāvjiem iesniegumu ar sūdzībām par to, ka autovadītāji regulāri stāvvietās pārkāpj noteikumus. "Praksē lielākā daļa lielveikalu slēdz līgumu ar speciāliem stāvvietu apsaimniekotājiem, lai kontrolētu to, vai automašīnu vadītāji ievēro atļauto spēkrata atstāšanas laiku novietnē. Katram veikalam ir brīva izvēle, kā rīkoties. Šajā gadījumā tirdzniecības vietas pārstāvji vērsās policijā," situāciju skaidro Rīgas pašvaldības policijas pārstāvis Toms Sadovskis.

Policijā arī skaidro, ka Latvijas administratīvo pārkāpumu kodekss neparedz par šādu pārkāpumu izteikt brīdinājumu.