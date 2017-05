Rīgas pašvaldības mājaslapā "Riga.lv" kopš 13. aprīļa lasāma ziņa, kas sola skaidrot, kādā veidā rīdzinieki daudzdzīvokļu namu remontam no domes var saņemt līdzfinansējumu 50% apmērā. Līdzīga satura skaidrojumu jau 11. aprīlī savā "Facebook" kontā sacījis Rīgas galva Nils Ušakovs . Realitātē rīdzinieki līdzfinansējumu saņemt nevar, bet precīzākas aprises iecerei taps tikai nākamnedēļ, portāls "Delfi" uzzināja Rīgas domē.

"Riga.lv" lasāmajā rakstā teikts, ka "Rīgas dome uzsākusi namu apsaimniekošanas reformu – daudzdzīvokļu mājas var saņemt 50% līdzfinansējumu no pašvaldības, veicot jebkādus remontdarbus." Nils Ušakovs "Facebook" kontā izvietotajā video klāsta, ka līdzfinansējumu iegūt ir ārkārtīgi vienkārši. Tikai jānodibina savas mājas dzīvokļu īpašnieku biedrība. Ja tas darīts, tad turpmākos četrus gadus visiem remontdarbiem, sākot no pastkastītes un beidzot ar ēkas siltināšanu, no pašvaldības varēs saņemt līdzfinansējumu.

"Tas nozīmē, ja jums ir nepieciešami pieci tūkstoši kaut kādiem remontdarbiem, tad jums vajadzēs par tiem remontdarbiem samaksāt tikai divarpus tūkstošus. 50 % varēsiet saņemt no Rīgas pašvaldības," video stāsta Rīgas galva. Ušakovs arī piebilstot, ka kopš brīža, kad nodibināta dzīvokļu biedrība, nākamajos divos taksācijas gados dzīvokļu īpašnieki saņems nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 90% apmērā.

Šādu domes rīcību Rīgas galva skaidro ar to, ka vēlas veicināt dzīvokļu biedrību rašanos, kam ir būtiska nozīme iedzīvotāju iesaistei savu māju pārvaldīšanā. Mērķis esot palīdzēt savest kārtībā mājas.

"Riga.lv" mājaslapā sacīts, ka plašāka informācija par to, kuri un kādā veidā uz līdzfinansējumu varēs pretendēt, būs lasāma pēc 2. maija. Šobrīd, 13. maijā, nekas plašāk vēl nav skaidrots.

Savukārt lasītājs Viktors portālam "Delfi" norāda, ka mēģinājis ko vairāk noskaidrot par līdzfinansējuma saņemšanu. Ne mājaslapā, ne arī Mājokļu un vides departamentā darbinieki viņam tomēr nebija varējuši sniegt konkrētas atbildes, kādi praktiski soļi būtu paveicami līdzfinansējuma saņemšanai. "Vai šī ir kāda viltus ziņa, ar ko maldina apkārtējos, vai tomēr ir iespējams iegūt atbildi pilnā apmērā? Vajadzēja taču norādīt ziņā, pie kā ir Rīgas domē jāvēršas, kādus apmērus maksimāli var pieprasīt un kādā kārtībā tas jādara," neizpratnē ir Viktors.

Sazinoties ar Rīgas domes Mājokļu un vides departamentu, portāls "Delfi" uzzināja, ka departamentā, kurš būs atbildīgs par līdzfinansējuma piešķiršanu, joprojām nav skaidrs, kā un kad finansiālā atbalsta piešķiršana notiks. Departamenta pārstāve Inga Ivanova sacīja, ka no Rīgas domes "centrālās ēkas" gaidot lēmumu un dokumentu, uz kura pamata iedzīvotājiem palīdzību nodrošināt.

"Interese ir milzīga. Mums zvana, raksta, no biedrībām saņemam iesniegumus. Arī no mājām, kurās pagaidām vēl nav biedrības. Ceram, ka maija beigās mūsu rīcībā jau būs informācija, kā tālāk rīkoties," teic Ivanova.

Rīgas domes runasvīrs Uģis Vidauskis norāda, ka jautājumu par līdzfinansējuma piešķiršanu plānots skatīt finanšu komitejas sēdē nākamajā nedēļā. "Mūsuprāt, "Riga.lv" izvietotā informācija ir korekta. Tajā izskaidrota ideja, kā arī norādīts, ka sīkāka informācija būs vēlāk," akcentē Vidauskis.

Pārmetumus par to, ka mājaslapā izvietotajam rakstam dots maldinošs virsraksts: "Rīdzinieki jautā: Kā saņemt līdzfinansējumu mājas remontam 50 % apmērā?", kurš it kā sola stāstīt praktiskus, veicamos soļus, Vidauskis noraida. Viņaprāt, starp virsrakstu un raksta saturu pretrunu nav.

"Ir pieņemts lēmumus. Tiek paziņots, pie kā pašvaldība šobrīd strādā, kam gatavojas. Tālākais jau ir tikai tehniskas dabas jautājums, kurā datumā kādi dokumenti. Tāpēc arī šai ziņā ir pateikts 2. maijs – tas nenozīmē, ka dokumentiem jābūt gataviem konkrētā datumā," skaidro Vidauskis.