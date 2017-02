Kāda Elvīra ielas nama iedzīvotāji Rīgā ir pārliecināti, ka uzņēmums SIA "Sagāde Luks" sadarbībā ar nama apsaimniekotāju "Rododendrs-R" iedzīvotājiem izkrāpis 4688 eiro, remontdarbiem nepieciešamos materiālus iepērkot lētāk, nekā norādīts līgumā. Valsts policijā apstiprina, ka par darījumiem starp "Rododendrs-R" un "Sagāde Luks" bija uzsākts kriminālprocess, bet decembrī tas izbeigts, jo noziedzīgu nodarījumu nekonstatēja.

Elvīras ielas nama pārstāvis Normunds Bernups apgalvo, ka 2014. un 2015. gadā Gaļinai Šugajevai piederošais "Sagāde Luks" veicis kriminālas darbības. Proti, parakstīts līgums ar nama apsaimniekotāju – dzīvokļu īpašnieku kooperatīvo sabiedrību (DzĪKS) "Rododendrs-R" – par karstā ūdens cauruļu nomaiņu ēkas pagrabā. Pēc līguma parakstīšanas uzņēmums esot pārreģistrēts kā ar pievienotās vērtības nodokli (PVN) neapliekama persona, bet veicamo darbu aktā veiktas korekcijas, kuras palielināja to vērtību par sākotnējās tāmes PVN summu, apgalvo Bernups. "No iedzīvotājiem izkrāpta vismaz puse no darbu tāmei sākotnēji aprēķinātās PVN summas," stāsta Bernups, piebilstot, ka caurules nosiltinātas ar citu, nevis sākotnēji ieplānoto siltumizolācijas materiālu.

Savukārt 2015. gadā "Rododendrs-R" noslēdza vēl vienu līgumu ar SIA "Sagāde Luks" par aukstā ūdens cauruļu nomaiņu tajā pat pagrabā. Līgumā, apgalvo Bernups, 32 milimetru diametra caurules pārdotas par maģistrālās caurules cenu. Cenu atšķirība esot 11 reizes. Tāpat līguma tāmē mitrumizolācijas vietā uz caurulēm uztīts vairākkārt lētāks un nepiemērots materiāls, teic Bernups.

"Nama iedzīvotāji pieprasa saukt pie kriminālatbildības "Rododendrs-R" un "Sagāde Luks" vadību par krāpšanu, dokumentu viltošanu un apzinātu tādu pakalpojumu sniegšanu patērētājiem, kas neatbilst normatīvtehniskajos dokumentos vai līgumos noteiktās kvalitātes prasībām. Arī par "Rododendrs-R" atbildīgā darbinieka izdarītām tīšām darbībām, ļaunprātīgi izmantojot savas pilnvaras, ja ar šīm darbībām radīts būtisks kaitējums citu personu interesēm," pauž Bernups.

Nama iemītnieki aprēķinājuši, ka iedzīvotājiem radīti zaudējumi 4688 eiro apmērā. Tas noskaidrots, piesaistot AS "Inspecta Latvia" ekspertus.

Saistībā ar notikušo Valsts policija 2015. gada oktobrī uzsāka kriminālprocesu. Portāls "Delfi" policijā noskaidroja, ka aizvadītā gada decembrī kriminālprocess izbeigts.

Valsts policijas pārstāve Ilze Jurēvica informēja, ka policija izmeklēšanas laikā neatklāja noziedzīgus nodarījumus. "Strīds bija par to, ka nama iedzīvotāji bija vēlējušies, lai siltumizolācijai izmantotu viena konkrēta veida vati, tomēr būvnieki izmantojuši cita uzņēmuma vati. Izmeklēšanas ietvaros veikta ekspertīze un noskaidrots, ka abas izvēlētās vates ir analogas, tikai atšķiras ražotājs. Policija arī noskaidroja, ka būvdarbu laikā tirgū nebija pieejama cita, kā vien būvnieku izvēlētā vate," skaidroja Jurēvica.

Iedzīvotājiem ir iespēja strīdu tālāk risināt civiltiesiskā ceļā.