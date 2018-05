Šopavasar apmeklējot Centra sporta kvartāla bērnu spēļu laukumu Barona iela Rīgā, "Delfi" lasītājs Jorens ar ģimeni izmēģināja arī rotaļu – uz planšetes izvietotu burtu un vārdu atminēšanas spēli. "Mēģinājām atrisināt uzdevumu un secinājām, ka, iespējams, tur gandrīz jau gadu stāv pilnīgs brāķis, bet neviens to nav pamanījis," ziņo lasītājs.

Spēli risināt mēģināja visa Jorene ģimene – divi vecāki ar augstāko izglītību, pusaudzis un septiņgadnieks. "Lūdzu Rīgas domes izglītības departamenta atbildīgo amatpersonu, kas ir saskaņojis šādas planšetes izvietošanu, pateikt – vai nu spēles noteikumi ir kaut kādi, kurus tā arī "neatkodām", vai arī tomēr šī ir vecā labā spēle, kur katram burtam atbilst savs skaitlis," aicina Jorens.

Viņš secinājis, ka, ja planšetē tomēr ir atainota spēle, kur katram burtam atbilst savs skaitlis, tad tā ir brāķis. Turklāt brāķis, ko nav pamanījis ne planšetes saskaņotājs, ne desmitiem tūkstoši rīdzinieku, kas jau gandrīz gadu apmeklē, Jorenaprāt, citādi lielisko un aizraujošo atpūtas pavadīšanas vietu.

"Redzams, ka pirmā jautājuma atbildē vārdam "Daugava" cipars 26 varētu atbilst burtam A, savukārt jautājumos, kuru atbilde ir "gailis", "Kristaps" un "pieci", izskatās, ka 19 ir I. Vārdā "gailis" ir neliela drukas kļūda, cipari 1 un 9 nav sarakstīti kopā, bet to vēl varētu piedot," viedokli pauž Jorens. Viņaprāt, šie atminējumi arī skaidri parāda, ka planšetē izvietotā spēle paredz, ka dažādiem jautājumiem atbildēs vieni un tie paši skaitļi atbilst vieniem un tiem pašiem buriem. "Taču, kā redzams, ja "Daugavā" A ir 26, tad "gailī" A jau ir 1, bet "Kristapā" 3," neizpratni neslēpj Jorens.

Jorenu arī mulsina, kam īsti jāatrodas aiz daļsvītras jautājumos par putnu un tiltu skaitu. "Ja vēl varētu pieņemt, ka ir alternatīvs putns, kurš sēž torņos – "zīle", tad skaidrs, ka šādi nevar pierakstīt vārdu, kurā ir četri atšķirīgi burti. Bet, ja no pieci izriet, ka 7 ir C, tad tur nevar sanākt nekas – pat ne "cock" (gailis angliski), jo otrajam un ceturtajam burtam būtu jāsakrīt," vērš uzmanību Jorens. "Un, ja atbildei uz jautājumu par putnu vismaz ir vēl cita versija, tad jautājumam par tiltu skaitu daļsvītra ir absolūti nejēdzīga," viņš piebilst.

Rīgas Centra humanitārās vidusskolas sporta kompleksa vadītāja Inese Ļubinska noliedz, ka spēle būtu brāķis. Atšķirībā no Jorena secinātā, planšetē tomēr neesot paredzēts, ka vienas un tās pašas krāsas skaitlis atbilst vienam un tam pašam burtam. "Planšetē ir korekti norādīts, ka uzmanīgi jāskatās krāsa, burti, jāiet no viena burtu apļa pie otra. Vēlos piebilst, ka iespēja ir uzzināt ne tikai informāciju par Rīgu, bet arī apgūt dažus vārdus angļu valodā – tas saistoši Centra humanitārai vidusskolai, kur padziļināti apgūst angļu valodu," pauž Ļubinska.

Sporta kvartāla pārstāve arī norāda, ka "Delfi" lasītājs ir kļūdījies atsevišķu vārdu atminējumos. Upe, kas tek cauri Rīgai, netiek saukta par Daugavu, bet citādi – Rīdzene. "Esam pieraduši, ka ir spēles, kur atrodot vienu burtu, tas atkārtojas arī citos vārdos. Tomēr šīs konkrētās spēles uzdevums ir attīstīt pacietību un vērību," akcentē Ļubinska.

Kopumā konstrukcijas "Vecrīga" pastaigas daļā ir seši dažādi burtu un ciparu apļi. Katram vārda burtam ir atšķirīga krāsa. Katrs no burtiem atrodams arī citā aplī. "Ja rodas kādas neskaidrības vai ir kādi rosinājumi, aicinām vērsties pie darbiniekiem sporta kompleksa administrācijas ēkā," aicina sporta kvartāla pārstāve.

Jau ziņots, ka topošā Centra sporta kvartāla kopējā teritorija ir četri hektāri, no kuriem 7000 kvadrātmetros ir izveidots viens no lielākajiem rotaļu laukumiem bērniem. Tajā ir uzstādītas dažāda veida rotaļu iekārtas un elementi, kas domātas divu vecuma grupu bērniem - pirmsskolas/sākumskolas bērniem vecumā līdz septiņiem gadiem un bērniem no astoņu gadu vecuma.

Stadiona izbūves un teritorijas labiekārtošanas darbus pēc Rīgas domes Īpašuma departamenta pasūtījuma veica PS "LNK Industries Partnership".