Piektdien, 13. janvārī, Vienības gatvē, Rīgā autovadītāju neuzmanības dēļ gandrīz notika sadursme, ziņo aculiecinieks Valdis Felsbergs.

"Griežot pa kreisi no blakusteritorijas tuvu gar priekšu nepārskatāmam auto, jārēķinās, ka to kāds var apdzīt un ka tam ir priekšroka. Arī otrādi, proti, par spīti priekšrokai, apdzenot vēlams rēķināties, ka kāds var ar to nerēķināties," raksta Felsbergs.

Viņš uzskata, ka šādās situācijās pats galvenais ir neapjukt. Smagās automašīnas ātrums esot bijis apmēram 38 kilometri stundā, apdzīšanas laikā Felsbergs braucis uz 56 kilometriem stundā, bet dzeltenā "Citroen" apjukuma brīdis līdz reakcijai bijis apmēram divas sekundes.

"Nemirkšķināju, nepīpināju, bet rādīju manevru," raksta Felsbergs.