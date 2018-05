"Pirmo reizi redzējām tādus tīklus, kuros apvīts viss koks," par redzēto Berģos raksta "Delfi" aculiecinieks Jegors, kurš norāda – skats bijis nepatīkams.

Viņš norāda, ka tīkliem apvītie koki auguši blakus Mašēnu ezeram. "Nezinam, ko darīt," norāda bilžu autors, kurš ir neizpratnē par to, kurš ietērpis koku baltos tīklos.

"Delfi Aculiecinieks" jau ziņoja, ka siltā laika dēļ Rīgas mikrorajonos un apkaimē ir savairojušās ievu tīklkodes. Tās ievas ir ietinušas baltos tīklos, kā arī uz koku zariem var redzēt kāpurus.

Kā iepriekš skaidroja Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) eksperti, ievu tīklkodes ir parasts ievu kaitēklis, kas cikliski savairojas masveidā, atsevišķiem ievu kokiem nograužot lapas pilnībā un ar tīmekļiem satīklojot visu koku. Citu sugu kokiem tas kaitējumu nenodara. Kaitēklis šogad īpaši strauji savairojies, jo ilgāku laiku ir silti un sausi laika apstākļi. Vizuāli uz kokiem skats ir ļoti nepievilcīgs, bet pašam kokam tas lielu postu nenodara, – nākamajā gadā tas atkal būs klāts ar zaļām lapām.

Kaitēkļa ierobežošana veicama, izmantojot mehānisku kāpuru savākšanu un iznīcināšanu. Īpaši svarīgi to veikt pirmajā to savairošanās gadā, kad kokā ir tikai dažas kāpuru ligzdas. Zarus kopā ar kāpuriem nogriež un iznīcina. Kad satīklots jau viss koks, palīgos var ņemt grābekli, ar kura palīdzību tīmekļus kopā ar kāpuriem novāc no koka un iznīcina.

"Nekādā gadījumā nemēģiniet ierobežot kaitēkļu izplatību ar ķīmiskiem augu aizsardzības līdzekļiem, tas stingri aizliegts. Par nereģistrētu augu aizsardzības līdzekļu (piemēram, Krievijā ražotu) iegādi un lietošanu paredzēta administratīvā atbildība," brīdina VAAD speciālisti.