Otrdien, 24. aprīlī, pārvietojoties no Duntes ielas Mežciema virzienā, Gļebs pamanīja pašizgāzēju, no kura laiku pa laikam uz brauktuves izkrita "daļēji šķidra substance". Gļebs ar sievu turpināja sekot automobilim, noskaidroja tā numuru, ziņoja policijai.

"24. aprīlī, pārvietojoties no Duntes ielas rajona Mežciema virziemā, pievērsu uzmanību pašizgāzējam, kas izgriezās no Duntes uz Laktas ielu. Pagriezienā no tā uz brauktuves izgāzās ievērojama porcija daļēji šķidras substances. Izbraucot uz Gustava Zemgala gatves katrā pagriezienā situācija atkārtojās. Pats strādāju par fūres šoferi, taču šādu "kolēģi" nolēmu pamācīt. Viņš tik vienaldzīgi izturējās pret Rīgas ielu tīrību un citiem satiksmes dalībniekiem," ziņo Gļebs.

Gļebs klāsta, ka palūdzis sievai ieslēgt telefona kameru un nofilmēt bezkaunīgo šoferi. "Pie pirmās izdevības Biķernieku ielā apdzinu pašizgāzēju, noskaidroju tā valsts numura zīmi, piezvanīju ceļu policijai. Vai vadītājs tika sodīts, nezinu, bet ceru, ka pelnīto saņems," viedokli pauž Gļebs.

Valsts policijā portālam "rus.delfi.lv" akcentē, ka likumsargi reģistrē katru saņemto zvanu. Piemēram, ja ziņo par dzērušu vadītāju un ja ir tiešs citu satiksmes dalībnieku dzīvības un veselības apdraudējums, tad dispečers uz norādīto adresi nekavējoties izsūta ekipāžu. Savukārt, ja tiesa apdraudējuma apkārtējo dzīvībai un veselībai nav, piemēram, saņemta ziņa par braucamās daļas piesārņošanu, kas ir administratīvs pārkāpums, tad šī informācija tiek nodota visām patrulējošajām ekipāžām. Tām jāpievērš uzmanība konkrētajam transportlīdzeklim, vainīgais jāsoda.

