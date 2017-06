Portāla "Delfi" redakcija aizvadītajā nedēļā saņēma video, kurā lasītājs Grigorijs vēršas pie Rīgas vadības un lūdz, kaut rastos iespēja no teju vai Rīgas centra, Starta ielas aizvākt milzīgo riepu izgāztuvi.

"Manī personīgi rodas šausmas, kad eju garām šiem riepu kalniem Starta ielā. Kas notiks, ja pēkšņi uzradīsies pāris idiotu, kuri nolems, ka jāuztaisa gigantisks Līgo ugunskurs?" noraizējies ir Grigorijs.

Vīrietis lēš, ka uzglabāšanas vietā varētu būt desmitiem tūkstošu kubikmetru augstu un degšanas laikā toksisku materiālu. Grigorijs velk paralēles ar nelegālo izgāztuvi Slokā, tādēļ vēl jo vairāk bažījas par iespējamu aizdegšanos un vides piesārņojumu.

Portāls "Delfi" vēsta, ka otrdien Valsts vides dienests (VVD) ir sācis administratīvo lietvedību saistībā ar lietotu riepu krāvumiem Rīgā, Starta ielā.

SIA "Riepu bloki", saskaņā ar tam izdotajām atļaujām, teritorijā drīkst uzglabāt ne vairāk kā 30 tonnas riepu, taču teritorijā atradušās aptuveni 1030 tonnas.

Pašlaik apmēram pusi no pārsniegtā riepu daudzuma komersants no teritorijas jau ir aizvācis. Pēc pārkāpuma konstatēšanas VVD noteicis 30.jūniju kā termiņu to novēršanai un seko līdzi situācijai. Ja šis termiņš netiks ievērots, VVD iedarbināšot piespiedu mehānismus riepu nodošanai atkārtotā pārstrādē.