Vairāki "Delfi" aculiecinieki Rīgā pamanījuši vides reklāmu – plakātus ar sievietes fotoattēlu un uzrakstu: "Liza, daudz laimes dzimšanas dienā! Es tevi mīlu! Tavs vīrs!". Reklāmas aģentūrā "JCDecaux" apstiprina, ka vīrs patiešām iegādājies nedēļu ilgu reklāmas kampaņu sievas sveikšanai.

Reklāmas aģentūras "JCDecaux" plakāti ar sievas foto un tekstu izvietoti vairākās vietās Rīgā. Tostarp arī milzīgs plakāts uzstādīts uz sienas Līvu laukumā, kā arī pie kafejnīcas "Egle". "JCDecaux" mārketinga vadītāja Elīna Pīka paskaidro, ka vīrs vēlējies, lai sieva redz sveicienu, braucot uz darbu - virzienā no Jūrmalas līdz pat Vecrīgai.

"Šo privātpersonas pasūtīto reklāmu uztvērām kā normālu reklāmas kampaņu. Tā noslēgsies svētdien," sacīja Pīka. Kopumā izvietoti gan lielie plakāti, kā arī sveiciens atspoguļots kollonās un stendos. Mārketinga vadītāja reklāmas kampaņas izmaksas nenorādīja. Tās gan esot atkarīgas no reklāmas vietu skaita, no reklāmas kampaņas ilguma. Reklāma izvietota, vispirms to saskaņojot Rīgas Būvvaldē.