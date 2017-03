Tūdaļ pēc augoņa noņemšanas no kreisās krūts 1999. gadā Larisa Popova operētajā krūtī sajuta durošas sāpes. Pārbaudēs krūtī nekādu problēmu neatklāja, tāpēc ārsti izrakstīja sirdi stimulējošus medikamentus, pieņemot, ka sāpes saistītas ar sirdsdarbības traucējumiem. Tikai pēc 13 gadiem Larisai izdevās noskaidrot, ka duršanu krūtī rada tur operācijas laikā aizmirstā adata.

Dienu no dienas Larisa izjūt durošas sāpes krūtī. Apzinoties, ka tur atrodas adata, viņai kļūst baisi, jo priekšmets var traumēt krūts dziedzeri, pārvietoties un skart sirdi. "Man regulāri ir sajūta, ka man kaut kas dur sirdī. Esmu runājusi ar sirds slimniekiem, zinu, ka viņiem izjūtas ir atšķirīgas," teic Larisa.

Adatas meklēšana siena kaudzē

To, ka Larisai durošās sāpes krūtī izraisa adata, viņa saprata tikai 2012. gada nogalē. Sieviete bija devusies uz rentgenogrammu Rīgas 1. slimnīcā, jo sirdsdarbību stimulējošie medikamenti durošās sāpes kreisajā krūtī nemazināja. Rentgens uzrādīja medicīniska svešķermeņa ēnu kreisās krūts rajonā.

Tiesa, četrus centimetrus garo adatu Larisas kreisās krūts apakšdaļā "Latvijas jūras medicīnas centra" mediķi atklāja jau gadu iepriekš, 2011. gada jūlijā, veicot mamogrāfijas izmeklējumu valsts programmā agrīna vēža diagnosticēšanā. Larisa pārbaudei izvēlējās "Latvijas jūras medicīnas centru", jo pirms 12 gadiem viņai te Nikolaja Dupliščeva veiktā ķirurģiskā procedūrā no kreisās krūts izņēma strutojošu augoni. Tūlīt pēc operācijas viņa sajuta durošās sāpes krūtī.

Vairāku gadu ilgumā Larisa ir meklējusi ceļu, kā atbrīvoties no adatas. Vispirms ar ārsta nosūtījumu uz operāciju Larisa devās uz Rīgas 1. slimnīcu pie ķirurga Sergeja Kļimčuka. Larisai viņš paziņoja, ka adatu no krūts izvilkt nav iespējams. Nacionālajā Veselības dienestā Larisai ieteica vērsties pie Andreja Srebnaja Latvijas Onkoloģijas centrā. Speciālists sievietei iecerēto operāciju raksturojis "kā adatas meklēšanu siena kaudzē".

Operāciju piekrita veikt "Latvijas jūras medicīnas centra" ķirurgs Māris Skrupskis, piebilstot, ka nevar garantēt izdošanos. Iecerētā manipulācijā tā arī nenotika, jo Larisai pēkšņi parādījās ginekoloģiska rakstura problēmas, kuru dēļ viņai bija nepieciešams doties uz operāciju Latvijas Onkoloģijas centrā. Ārstējošais ķirurgs Igors Ustinovs piekrita Larisas lūgumam un vienas anestēzijas laikā risināja gan onkoloģisko problēmu, kā arī mēģināja no krūts izņemt adatu. Viņam tas neizdevās.

"Dakteris pēc operācijas man stāstīja, ka bija pat pieaicinājis kolēģus ķirurgus, krūti pārgrieza vairākus centimetrus gan no augšas, gan apakšas. Adatu atrast nebija iespējams," notikušo raksturo Larisa.

Larisai ir 75 gadi. Viņa atklāti atzīst, ka vairs nelolo cerības, ka jelkad izdosies no adatas atbrīvoties. Tomēr sieviete uzskata, ka "Latvijas jūras medicīnas centram" ir jāatbild par viņai nodarīto kaitējumu fiziskajai un psiholoģiskajai veselībai. "Ja operācija būtu izdevusies un adatu no manas krūts izvilktu, tad notikušo būtu aizmirsusi un dzīvotu tālāk. Kaitējums beigu beigās ir nodarīts ārkārtīgi liels, tāpēc vainīgajiem ir jāatbild," nostāju pauž Larisa.

2014. gadā sieviete ierosināja tiesvedību pret ārstniecības iestādi. Process joprojām turpinās. Tiesas gaitā īstenotajā medicīniskajā ekspertīzē gan secināts, ka adata Larisas krūtī varēja iekļūt sadzīviskā situācijā. To, ka tā aizmirsta operācijas laikā, Larisai joprojām vēl ir jāpierāda.

AS "Latvijas Jūras medicīnas centrs" Personāla direktore Aiga Gulbe portālam "Delfi" akcentē, ka uzņēmumam nav zināmi fakti, kas apstiprinātu Larisas Popovas versiju par to, ka adata viņas krūtī nonākusi medicīnas centrā, ķirurgam Nikolajam Dupliščevam veicot augoņa noņemšanu.

"Ievērojot, ka šobrīd notiek tiesvedība, un respektējot pacientu tiesības uz privātumu, "Latvijas Jūras medicīnas centrs" komentārus šajā sakarā nevar sniegt," saka Gulbe. Uzņēmumam arī neesot nekāda iemesla izteikt pārmetumus saviem ārstiem. Pacienti "Latvijas Jūras medicīnas centrā" var saņemt kvalitatīvus veselības aprūpes pakalpojumus un justies pilnīgi droši, apgalvo uzņēmuma personāla direktore Gulbe.

Viens līdz divi gadījumi gada laikā

Veselības inspekcijā norāda, ka ik gadu no iedzīvotājiem saņem vienu vai divus iesniegumus par to, ka operācijas vai kādas citas medicīniskas manipulācijas laikā cilvēka ķermenī atstāts svešķermenis. Iesniegumi saņemti par to, ka, piemēram, atstāts instruments, instrumentam nolūzis fragments, veicot zoba kanāla tīrīšanu. Tāpat ir ziņots par ķermenī atstātiem operācijas materiāliem, tostarp tamponiem.

Aizvadītajā gadā ķirurģijas jomā inspekcija kopumā saņēmusi 41 iedzīvotāju iesniegumu par veselības kvalitātes jautājumiem. No tiem 13 gadījumos atklāti pārkāpumi un sūdzības atzītas par pamatotām.

Nacionālajā veselības dienestā stāsta, ka pacientiem, kuri piedzīvojuši līdzīgu situāciju kā Larisa, pēc palīdzības var vērsties Ārstniecības riska fondā. Dienesta pārstāve Agnese Jasenoviča paskaidro, ka atlīdzību no fonda var saņemt ārpustiesas kārtībā gadījumos, kad ārstniecības iestādē strādājošie mediķi pacienta dzīvībai vai veselībai ar savu darbību vai bezdarbību nodarījuši fizisku un morālu kaitējumu.

No fonda līdzekļiem cietušais var saņemt naudu izdevumiem atlabšanai pēc ārstniecības personu vai to radīto apstākļu dēļ izraisīta kaitējuma pacienta dzīvībai un veselībai. Atlīdzību par kaitējumu cilvēks var saņemt neatkarīgi no tā, vai saņemti maksas vai valsts segti pakalpojumi privātā, pašvaldības vai valsts ārstniecības iestādē, norāda Nacionālajā veselības dienestā.

"Iesniegumā fondam informāciju jānorāda vienkāršā, saprotamā formā. To var darīt pacients pats. Izvērtēšanu veic administratīvā procesa ietvaros. Informācijas iegūšanu, pierādījumu vākšanu, ekspertīzes veikšanu nodrošina valsts pārvaldes iestādes. Pacients administratīvajā procesā sevi pārstāv pats," stāsta Jasenoviča.

Fondā pēc palīdzības var vērsties, ja kaitējums nodarīts pēc 2013. gada 25. oktobra, kad fonds ir nodibināts. Līdz šim saņemti 499 iesniegumi, no kuriem 234 rakstīti pērn. Nepilnu četru gadu laikā Nacionālais veselības dienests pieņēmis 119 lēmumus par atlīdzības izmaksāšanu 2 795 250 eiro apmērā. 133 gadījumos pacienti saņēmuši atteikumu, savukārt 46 iesniegumi nav pieņemti, jo rakstīti par kaitējumu, kas nodarīts pirms 2013. gada 25. oktobra. Tādējādi Larisai nav iespējas vērsties fondā pēc palīdzības.

"Pašlaik izskatīšanā ir vairāk par 200 iesniegumiem. Visbiežāk saistīti ar traumatoloģijas, neiroloģijas, ķirurģijas, ginekoloģijas un dzemdniecības jomā sniegto palīdzību. Tostarp par sekām pēc veiktajām operācijām," atklāj Jasenoviča.

Līdz šim lielākā fonda izmaksātā kompensācija ir 142 290 eiro, kas ir maksimālā summa, ko var pieprasīt. Vienā gadījumā nauda izmaksāta saistībā ar veselības aprūpi smagas traumas gadījumā, bet otrā – par laikus nediagnosticētu problēmu un novēlotu veselības aprūpi, kā dēļ pacients nomira.