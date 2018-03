"Es katru dienu saņemu zvanus un draudus no vīrieša, kuram pērnā gada nogalē aizdevu kopumā 1450 eiro. Draudu dēļ man janvārī radās problēmas ar sirdi, pat nokļuvu slimnīcā," teic "Delfi" lasītāja Ina, kura vēlas brīdināt citas sievietes neuzticēties Andrim, kurš ar viltu izmāna un vēlāk neatdod naudu.

Abu pazīšanās sākusies pirms apmēram trim gadiem. "Viņš mani uzrunāja "Skype". Mūsu starpā risinājās normālas sarunas. Toreiz viņš vēl dzīvoja Anglijā. Likās normāli uzmundrināt tautieti tālumā," stāsta Ina (vārds mainīts).

Arī pārceļoties uz Latviju Andris (vārds mainīts), kuram pašlaik ir 46 gadi un ir viena pieaugusi meita, turpināja sazināties ar Inu. Vienā no saziņas reizēm pērn oktobrī viņš Inai piedāvājis automašīnai nomainīt riepas, kam Ina labprāt piekritusi. Vēlāk paskaidrojis, ka to dara bez maksas un tie ir kā procenti par summu, ko vēlas no Inas aizņemties – 700 eiro. Vīrietis sācis klāstīt, ka no uzņēmuma, kurā strādā, "melnās kases" paņēmis 700 eiro traktora iegādei. Ina vīrietim aizdevusi. "Mums bija cilvēciskas attiecības. Manuprāt, ir normāli palīdzēt nelaimē nonākušam draugam," tā brīža rīcības motīvus skaidro Ina. Vēlāk viņa gan sazinājās ar uzņēmumu, kurā Andris strādā, noskairoja – "melnā kase" tur neeksistē.

Tāpat Andris pie Inas vērsies kādā vēlā vakarā – piebraucis pie Inas mājas un pastāstījis, ka steidzami vajadzīgi 70 eiro, jo meita nopirkusi ledusskapi un par to jāsamaksā. Naudu Andris solīja atdot pēc algas. Ina iedevusi 100 eiro, jo mazākas summas nav bijis, taču pēc noliktā datuma aizdevumu tā arī atpakaļ nesaņēma. Ina vēlāk sazinājusies arī ar Andra meitu un noskaidrojusi, ka nekādu ledusskapi viņa nav pirkusi.

Savukārt kādā citā vēlā vakarā Andris zvanījis un histēriski raudājis, klāstījis, ka nomirusi viņa vecmāmiņa, nepieciešama nauda bērēm – 800 eiro. "Viņš man teica, ka varot parādīt miršanas apliecību, ja es neticot. Mēs parakstījām aizdevuma līgumu par visu summu, ko viņam biju aizdevusi. Viņš man pat pasi atnesa un atstāja, lai es viņam vairāk noticētu," atminas Ina. Tūlīt pēc naudas aizdošanas Inta sazvanījās ar Andra radiniekiem un noskaidroja, ka vecmāmiņa joprojām ir dzīva. Kā pirmais termiņš parāda atmaksai bija noteikts – pēc Ziemassvētkiem, tad pārlikts uz 15. janvāri. Tomēr naudu Andris atdot negrasījās. "Es sazvanījos ar viņa māsu Madonas novada Sarkaņu pagastā, noskaidroju, ka līdzīgā situācijā kā es nonākušas ļoti daudzas sievietes, kurām Andris paņēmis, bet nav atdevis naudu," teic Ina, kura vēlas brīdināt citas sievietes, lai neuzticas Andrim, jo visi naudas aizņemšanās iemesli ir izdomāti. Turklāt aizņemto naudu viņš atdot negrasās.

"Es šobrīd katru dienu no viņa saņemu zvanus un draudus, lai izņemu ārā no "Sudzibas.lv" it kā manis ielikto sūdzību par Andri. Es tādu sūdzību tur neesmu likusi. Andris draud, ja nedarīšu, ko liek, viņš man parādu neatmaksās," teic sieviete, kura, balstoties uz aizdevuma līgumu, sagatavojusi pirmstiesas brīdinājuma dokumentus. Sieviete arī plāno vērsties tiesā ar prasību pret Andri. Tiesa, policijā pagaidām viņa nav vērsusies.

Valsts policija aicina cietušo ar iesniegumu vērsties tuvākajā Valsts policijas iecirknī. Iesniegumā jānorāda detalizēta informācija par notikušo. Policija aicina saglabāt visus pierādījumus – sarakstes, līgumus, naudas pārskaitījuma un tamlīdzīgus dokumentus. "Policijā saņemto iesniegumu izskatīs, izvērtēs, vai ir pamats uzsākt kriminālprocesu. Jāatceras, ka diemžēl ir pesonas, kuras ļaunprātīgi izmanto citu labsirdību, tāpēc pirms aizdot kādam naudu, jāizvērtē iespējamie riski," aicina Valsts policijas pārstāve Gita Gžibovska.