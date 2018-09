Mēs, Liepājas autobusu parka (LAP) darbinieki, vairs nespējam klusēt un paciest to netaisnību, kas valda uzņēmumā. Tādēļ jau tuvākajā laikā plānojam piketu Rīgā, bet, ja tas nelīdzēs, tad būs streiks.

Esam sašutuši par to, ka uzņēmuma vadība izplata nepamatotu un nepatiesu informāciju par šoferu algām. Viņi raksta, ka minimālā alga mums ir 5,50 līdz 6 eiro stundā, bet AS "Liepājas autobusu parks" valdes priekšsēdētājs Leonīds Krongorns stāsta, ka šoferu vidējā alga jūlijā bijusi 1100 eiro. Patiesībā amatalga ir 2,56 eiro stundā, kā tas labi redzams no vienošanās dokumenta, ko parakstījusi valdes locekle Laima Kutuzova.

Jā, ir piemaksas un prēmijas, bet tik un tā algas ir nesamērīgi mazas. Tikai daži šoferi mēnesī nopelna to tūkstoti, turklāt strādājot 230 stundas mēnesī. Ja ir laba alga, tad par kādu cenu! Cilvēki krīt kā mušas, cik nav saukti ātrie. Prēmijas var maksāt un var nemaksāt, atņemt jebkurā laikā, pat nezini par ko. Ja esi strādājis slikti vienā mēnesī, prēmiju atņem uz trijiem, četriem, sešiem mēnešiem. Šoferiem, kuri sākuši strādāt, nosaka trīs mēnešu pārbaudes laiku ar minimālo samaksu bez kādām piemaksām, bet, kad pieņem pastāvīgā darbā, atkal ir trīs mēnešu pārbaudes laiks. Pusgadu bez īstas algas.

Šoferiem nevajag nekādas piemaksas vai prēmijas, viņi grib normālu samaksu – 7 eiro stundā. Mums ir sievas grāmatvedes, ekonomistes – neviena nav tikusi galā ar šoferu algas lapiņām. Kas par piemaksām, kas par prēmijām?

Mums ir pretenzijas arī pret to, ka parkā netiek gādāts par autobusu remontu, ka nav atbildīgā, kas parakstītos, ka autobuss ir tehniskā kārtībā un drīkst izbraukt uz līnijas. Un tie nav vienīgie iebildumi.

Nav tiesa Autobusu parka vadības sacītais par "saujiņu" šoferu, kuri nav apmierināti ar samaksu un buntojas "pašreklāmas dēļ". No 230 šoferiem arodbiedrībā ir 117, un būs vēl! Vai tā ir "saujiņa?".

Darba koplīgumu, par kuru mīl runāt parka vadība, uzņēmums patiesībā slēdz pats ar sevi. Ar arodbiedrību koplīgumu neslēdza, paši izvirzīja savus cilvēkus, ar kuriem arī līgumu noslēdza. Neviens nav redzējis sapulces protokolu, un arī nekādas sapulces nav bijis.

Šoferu arodbiedrība nav saņēmusi atbildi no pašvaldības, kam pieder daļas uzņēmumā, un viņu problēmas neinteresējot arī Autotransporta direkciju.

Latvijas sabiedrisko pakalpojumu un transporta darbinieku arodbiedrība (LAKRS) pastāv uz tāda darba koplīguma noslēgšanu, ko tā sagatavojusi, ņemot vērā darbinieku tiesības un intereses, un ko jau iepriekš bija iesniegusi LAP vadībai. Ja vienošanās netiks panākta, tad LAKRS rīkos piketu Rīgā, un, ja arī tas nelīdzēs, tad "būs streiks".