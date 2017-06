Stāstu portālam "Delfi" uzticēja bērna tēvs Vitālijs Kirilovs. Viņš pastāstīja, ka mazajam Renātam Vācijā bija jānokļūst, lai veiktu sarežģītu kāju operāciju, kas noritēja par "Ziedot.lv" labdaru saziedotajiem līdzekļiem. Ceļojums uz Vāciju noritējis bez aizķeršanās, bet problēmas sākušās tieši tad, kad pēc operācijas vajadzējis doties mājup ar lidmašīnu uz Rīgu.

Bērna tēvs norāda, ka Renāts Vācijā bijis kopā ar vecmāmiņu, bet tad tos Minhenes lidostā sagaidījis nepatīkams pārsteigums, jo aviosabiedrība "airBaltic" atteikusies transportēt bērnu uz Rīgu.

"Bērna kājas tika saģipsētas, tāpēc viņam nācās pārvietoties ar ratiņkrēslu pirmo reizi," stāsta tēvs. "Apkalpe teica, ka viņš nav transportabls, kā arī pieminēja, ka var rakstīt sūdzību, tad 10 dienu laikā tiks izskatīts un sniegta atbilde," apgalvo Renāta tēvs.

Viņš stāsta, ka Renātam un vecmāmiņai nekas cits neatlicis, kā palikt Vācijā pat nezinot, kā nokļūt atpakaļ uz Rīgu. "Viņi prasīja arī palīdzību Latvijas vēstniecībā, bet viņiem ne ar ko nepalīdzēja. Arī aviokompānija nepalīdzēja. Galvenā pretenzija - viņš ar savām kājām nevarēja nokļūt līdz sēdvietai," pauž tēvs, kurš portālam "Delfi" sola, ka par notikušo plāno vērsties tiesā. Viņš arī atklāj, ka šajās dienās Renāts un vecmāmiņa ir nokļuvuši veiksmīgi Latvijā pa sauszemi, jo Renātam no Rīgas uz Vāciju pakaļ atbraukusi mamma.

Savukārt "airBaltic" korporatīvas komunikācijas vadītāja Alise Briede norāda, ka aviokompānija bija informēta par to, ka reisā BT224 no Minhenes uz Rīgu minētais pasažieris ceļos ratiņkrēslā.

Kad pasažieris tika nogādāts uz reisu, lidostas pārstāvji un lidsabiedrības apkalpe konstatēja, ka viņa stāvoklis nav atbilstošs, lai droši transportētu uz plānoto galamērķi, skaidro Briede, atzīmējot, ka lidsabiedrības rīcībā nebija informācijas par to, ka pasažierim ir veikta operācija un viņa veselības stāvoklis neatļauj pārvietošanos sēdus pozīcijā.

Briede skaidro, ka pasažieru transportēšana guļus vai pussēdus stāvoklī tehniski nav iespējama "airBaltic" lidmašīnās, kā arī var apdraudēt un pasliktināt pasažiera veselības stāvokli, līdz ar to tikusi atteikta iekāpšana. Pasažieru transportēšana ar gaisa kuģi pēc nopietnas operācijas veikšanas ir iepriekš jāsaskaņo ar ārstu, lai saņemtu atbilstošu izziņu, ka konkrētā persona var droši lidot, atgādina "airBaltic" pārstāve.

Viņa norāda, ka "airBaltic" var nodrošināt lidojumus invalīdiem vai personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām. Tiesa, ja vien lidsabiedrība par to tiek informēta 48 stundas pirms lidojuma, izņemot gadījumus, kad nav iespējams garantēt atbilstošu drošības standartu nodrošināšanu vai arī, ja lidmašīnas vai tās durvju izmēra dēļ invalīda vai personas ar ierobežotām pārvietošanās spējām iekāpšana vai pārvadāšana ir fiziski neiespējama.

Kapteinis un vecākais stjuarts pirms iekāpšanas tiek brīdināti par to, ka tiks pārvadāti invalīdi vai pasažieri ar ierobežotām pārvietošanās spējām, kā arī par to, kuras sēdvietas viņiem tiks piešķirtas atbilstoši drošības standartiem, atzīmē Briede. Viņa norāda, ka "airBaltic" veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu gan virszemes, gan lidmašīnas apkalpojošā personāla informētību par pasažiera īpašajām vajadzībām, tādēļ tam ir nepieciešams sagatavošanās laiks un lidsabiedrībai par to ir jābūt informētai 48 stundas pirms izlidošanas. "airBaltic" dara visu iespējamo, lai nodrošinātu maksimāli augstāku pasažiera komfortu un labsajūtu, ņemot vērā pasažierim nepieciešamo speciālo aprūpi un uzmanību, uzsver uzņēmuma pārstāve Briede.

"airBaltic" aicina savlaicīgi, detalizēti un precīzi informēt lidsabiedrību par transportējamo pasažieru stāvokli. Plašāka informācija un vispārīgie noteikumi par invalīdu un personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām tiesībām, ceļojot ar gaisa transportu, pieejami šeit. Savukārt šeit iespējams pieteikt palīdzību pasažieriem ar ierobežotām pārvietošanās spējām, lai tie varētu ceļot ar "airBaltic".

"Lidsabiedrība "airBaltic" izsaka nožēlu par radušos situāciju," atzīmē Briede, norādot, ka lidojumu un pasažieru drošība un viņu veselība ir kompānijas prioritāte.

Aviokompānijas pārstāve portālam "Delfi" 15. jūnijā norādīja, ka kopā ar pasažiera ģimeni mēģināts rast labāko risinājumu nokļūšanai Rīgā, bet jau 17. jūnijā incidentā iesaistītā bērna tēvs portālam "Delfi" apgalvoja, ka Renāts ir nogādāts mājup pa sauszemi bez lidsabiedrības palīdzības.