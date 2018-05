Konstantīns un Jūlija 10. maijā bija ieradušies Rīgas lidostā, lai dotos ilgi plānotajā ceļojumā uz Krētu. Aptuveni pusstundu pirms izejas vārtu uz lidmašīnu slēgšanas abi izgāja drošības kontroli, taču viņus aizturēja apsargs, kuram jaunieši "likās aizdomīgi". Pārbaudē iesaistījās arī policija, un laikietilpīgās procedūras dēļ jaunieši nokavēja lidojumu. Konstantīns apsver iespēju tiesāties, bet aviokompānijā norāda – pasažieri kavējuši, vēsta "rus.delfi.lv".

Lidojumam uz Krētu ar aviokompāniju "SmartLynx Airlines" bija jānotiek vienos dienā. Lidostā abi ieradās pulksten 11. Laika bija pietiekami, viņi pasūtīja ēdienu un gaidīja reisu. "Pulksten 12.35 mēs gājām cauri metāla detektora rāmim. Piepeši mūs apturēja apsargs. Viņš palūdza paiet sāņus un pagaidīt. Piecas minūtes pirms izlidošanas pie viņa pienāca meitene no izejas vārtiem uz lidmašīnu un pavaicāja, vai var palaist reisu, uz to apsargs teica, lai laiž. Vaicājām, kas noticis. Viņš atbildēja, ka "mēs šķitām aizdomīgi un izsaukta policija"," stāsta Konstantīns.

Jaunietis pauž, ka nav bijis ne jausmas, kāpēc apsargam viņi šķituši aizdomīgi. "Jā, mēs smējāmies, jā, mēs smaidījām, jo mums bija lielisks noskaņojums. Gadu krājām naudu atvaļinājumam un bijām gaidāmās atpūtas pārņemti," viņš atzīst.

Konstantīns arī mēģinājis filmēt policistus, kad abi ar Jūliju jau bija izvesti no lidostas. Tobrīd viens no policistiem esot sācis viņam draudēt, aizskart. "Ja turpināsi tā uzvesties, vēl ilgi šeit uzkavēsies," teicis policists. Pēc tam viņš, pielietojot fizisku spēku, Konstantīnam no rokām izrāvis telefonu. Policisti nav atbildējuši, kāpēc jaunieši aizturēti. Policijas iecirknī abiem pārbaudīts alkohola līmenis asinīs. "Man parādīja 0,04 promiles – no rīta biju izdzēris pudeli alus. Pēc tam atdeva mūsu mantas un teica, ka varam iet. Tas bija pulksten 13.50," atminas Konstantīns. Policijai pret viņiem neesot bijis pretenziju.

Nonākot atkal lidostā, Konstantīns un viņa draudzene sazinājās ar lidsabiedrību "Smart Lynx", saņēma arī solījumu, ka par notikušo noskaidros vairāk un pārzvanīs. "Pēc pusotras stundas mums piezvanīja un paziņoja, ka biļešu cenu nekompensēs, jo kontroles zonā atradāmies pārāk vēlu, pulksten 12.45. Tāpēc arī savas vainas dēļ lidmašīnu nokavējām," stāsta vīrietis. Tomēr viņš ir stingri pārliecināts, ka kontroles sektorā abi ar draudzeni bija pulksten 12.35. Tūdaļ pēc tam, kad viņus atbrīvojusi policija, abi vērsās pie lidostas darbinieces, kura esot apstiprinājusi, ka aparāts fiksējis laiku pulksten 12.35 un 11 sekundes. Tajā brīdī bija iegājusi Jūlija. "Mans laiks netika fiksēts, darbiniece to fiksēja no skenera aparāta. Es iegāju uzreiz aiz meitenes," teic Konstantīns.

Portālam "Delfi" Konstantīns piezvanīja, vēl būdams lidostā, un neslēpa, ka ir apjucis un nezina, ko iesākt. Vīrietis sacīja, ka raksta divus iesniegumus lidostas administrācijai. Vienā no tiem jaunieši pieprasīja, lai kompensē aviobiļešu izmaksas lidojumam uz Krētu. Lidojot 10. maijā ar pārsēšanos, biļete maksātu 189 eiro vienam cilvēkam. Savukārt 11. maijā tiešais reiss uz Krētu izmaksātu 289 eiro vienam cilvēkam. Otrajā iesniegumā jaunieši lūdza izsniegt ierīces izrakstu, kurā fiksēts pāra ierašanās laiks pārbaudei ar metāla detektoru. Atbildi iesniedzējiem solījuši sniegt divu nedēļu laikā.

"Savdabīgi, ka pēc alkohola testa veikšanas mums neizsniedza rezultātus, kā arī jebkādus citus dokumentus, kas apliecinātu, ka bijām aizturēti. It kā tas viss nemaz nebūtu noticis," prāto Konstantīns. Uz Krētu viņš kopā ar draudzeni tomēr aizlidoja. Tiesa gan, ceļojumam nācās aizņemties 600 eiro. Pēc atgriešanās vīrietis plāno rūpīgāk šķetināt notikušo un, iespējams, vērsties tiesā.

Jāgarantē pasažieru drošība lidmašīnā

Rīgas lidostā tomēr apstiprina, ka incidents ir noticis. Izpētot situācijas apstākļus un pārskatot videonovērošanas kameru ierakstus, tika konstatēts, ka pasažieris uz drošības kontroli ieradās 10. maija pulksten 12.45, tātad 15 minūtes pirms izlidošanas. Tajā brīdī pasažieriem jau bija jāatrodas pie izejas uz lidmašīnu, lai paspētu uz reisu, vērš uzmanību lidostas administrācija.

"Pērkot biļeti, pasažieris piekrīt aviokompānijas noteikumiem, tostarp tam, cik minūtes pirms izlidošanas viņam jāierodas pie vārtiem. Dažādām kompānijām laiks var atšķirties, bet Rīgas lidostā tās parasti ir 20 minūtes. Tātad 20 minūtes pirms izlidošanas pasažierim ir jāstāv pie vārtiem. Zinot šos noteikumus, pasažieris plāno savu laiku," pastāstīja VAS "Starptautiskā lidosta "Rīga"" pārstāve Laura Karnīte.

Karnīte teic, ka apsargs patiešām palūdza jauniešus paiet sāņus. "Lidostas apsardzei tiek nodrošinātas speciālas mācības, viņi uzreiz pamana noteiktas cilvēku reakcijas un uzvedību, kas var liecināt par iespējamu alkohola reibumu. Ja tādas aizdomas rodas, apsargiem ir tiesības veikt padziļinātu pārbaudi un piesaistīt policiju," teic Karnīte, piebilstot, ka aviācijas nozarē drošībai tiek pievērsta pastiprināta uzmanība. Jābūt pilnīgai pārliecībai, ka lidmašīnā nekas neapdraud pasažieru drošību, akcentē lidostas pārstāve.

Savukārt Valsts policija saka, ka pasažierus nav vis aizturējusi, bet lūgusi doties veikt preventīvus pasākumus, kā arī informējusi par tiesībām uzņemt foto un video dažādās lidostas vietās. "Pārbaudot alkohola saturu asinīs, tika konstatēts, ka personas ir nelielā reibumā. Policisti nenoformēja administratīvo protokolu un pēc sarunas atlaida pasažierus," pavēstīja Valsts policijas pārstāve Gita Gžibovska.

Lidsabiedrība nav atbildīga par pasažieru kavēšanos

Līdzīgi kā lidostas "Rīga" administrācija, arī lidsabiedrība "SmartLynx Airlines" akcentē, ka pasažieriem uz reisu jāierodas laikus, kā to paredz konkrētās aviokompānijas pasažieru pārvadāšanas noteikumi. "Ja pasažieris konkrētajā laikā nav ieradies iesēšanās sektorā, bet visi pārējie pasažieri jau iekāpuši lidmašīnā, lidostas darbinieki aizver sektoru un nokavējušos pasažieri lidmašīnā neielaiž. Tas tiek darīts, lai neaizkavētu reisu un nepieļautu, ka rodas zaudējumi, kas aviācijas nozarē var būt ievērojami," skaidroja "SmartLynx Airlines" pārstāve Ilva Priedniece.

Viņa tāpat informē, ka aviokompānija nav atbildīga par zaudējumiem un neērtībām, kas radušās pasažieriem, kuri nokavējuši iesēšanos, tostarp, ja tie ir aizkavējušies ceļā no reģistrācijas līdz iesēšanās sektoram vai ejot cauri drošības kontrolei, vai arī tos aizturējusi policija vai lidostas apsardzes darbinieki. "Pasažieris var rakstīt pretenziju, aviokompānija to izskatīs un sniegs atbildi. Detalizētāk individuālus gadījumus komentēt nevaram," norāda Priedniece.