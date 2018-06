Ceturtdien, 14. jūnijā, no rīta Vecāķu pludmalē bija manīts izskalots beigts ronis, kura savākšana dienestiem prasīja neskaitāmas stundas, ziņo "Delfi" aculiecinieks Raimonds.

Ieraugot dzīvnieku, Raimonds ap pulksten 8.44 zvanījis iestādēm, lai tās mirušo roni aizgādātu prom no pludmales. "Zvanīju uz 112. Pēc tam mani pārslēdza uz Valsts policiju, no Valsts policijas uz Rīgas pašvaldības policiju (RPP). No RPP savienoja ar Vecāķu glābšanas staciju. Pēc tam uz kaut kādu dzīvnieku kapsētu," stāsta aculiecinieks.

Raimonds pēc tam devies prom, bet ap pulksten 13.30 atgriezies, lai pārliecinātos, vai ronis joprojām ir pludmalē. "Piecas stundas. Es aizgāju, nācu atpakaļ uz pludmali, tas ronis vēl joprojām tur "šūpojās. No Daugavpils var atbraukt pa to laiku," sašutis aculiecinieks.

Pēdējās nedēļas laikā RPP saņēmusi informāciju par trim gadījumiem, kad Vecāķu un Mangaļu apkaimēs krastā izskaloti beigti roņi," atklāj RPP preses sekretārs Toms Sadovskis.

Kā skaidro RPP pārstāvis, visos šajos gadījumos RPP darbinieki sazinās ar uzņēmumu "Citi medību lauki", kam ir noslēgts līgums ar pašvaldību par beigto dzīvnieku savākšanu. Sadovskis piebilst, ka šis pats uzņēmums parūpēsies ne tikai par beigtiem roņiem, bet arī par citiem beigtiem dzīvniekiem pilsētā, piemēram, uz ceļa nobrauktu kaķi.

"Par šādiem un citiem līdzīgiem gadījumiem aicinām arī turpmāk ziņot policijai, kas tālāk šo informāciju nodos attiecīgajam dienestam," mudina RPP pārstāvis.

