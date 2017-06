Automobili Vjačeslavs iegādājās pagājušā gada augustā un uzreiz kļuva par tā oficiālo īpašnieku. "Ceļu nodokli" par 2016. gadu pilnībā bija nomaksājis iepriekšējais īpašnieks, tehniskā apskate derīga līdz 2017. gada maijam.

"Plānoju iziet tehnisko, kad man paziņoja, ka man nav nomaksāts nodoklis par 2016. gadu. Sazinājos ar Ceļu satiksmes drošības direkciju (CSDD), kur man paskaidroja, ka iepriekšējais īpašnieks nodokli atguvis. Uz jautājumiem par to, kā tas varēja notikt, CSDD komentārus nesniedza, ieteica sazināties ar VID. Dienestā arī komentārus nesniedza, bet lūdza uzrakstīt iesniegumu, ko izskatīs 30 dienu laikā," raksta Vjačeslavs, kurš mēnesi gaidīt nevarēja. Atkārtoti sazinoties ar CSDD, viņam norādīja, ka ar šādu gadījumu konkrētais speciālists sastopas pirmo reizi. Nodoklis patiešām bijis nomaksāts, bet pēc tam to atgrieza iepriekšējam auto īpašniekam.

Dodoties uz tehnisko apskati, CSDD Vjačeslavam pieprasīja samaksāt daļu no "ceļu nodokļa" par 2016. gadu, proti, 80 eiro ar centiem. Vjačeslavs atzīst, ka arī šāda summa viņam sit pa kabatu.

CSDD un VID saskaņotajā atbildē portālam "rus.delfi.lv" vēstīts, ka iepriekšējais automašīnas īpašnieks tiešām bija atguvis nomaksāto nodokli, taču Vjačeslavam par to nav jānorēķinās.

Nodokļa nomaksas kārtība noteikta Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā. Likums nosaka, ka nodoklis ir jāmaksā valsts budžetā par kārtējo kalendāro gadu un par iepriekšējiem gadiem, ja par tiem nodeva nebija samaksāta.

Ceļu satiksmes drošības direkcija neveic tehnisko apskati transportlīdzekļiem, ja nodoklis nav nomaksāts likumā noteiktajā kārtībā. Tas nozīmē, ka iepriekšējais Vjačeslava automašīnas īpašnieks, izejot automašīnas tehnisko apskati 2016. gada maijā, nodokli par kārtējo gadu bija nomaksājis. Turklāt, pārdodot auto, īpašnieks Vjačeslavam nelika maksāt par atlikušo 2016. gadu, kas nozīmē, ka viņš bija norēķinājies par visu periodu.

Likumā arī atrunāts noteikts personu loks, kam pienākas nodokļu atlaides un kas ir atsvabinātas no nodokļa nomaksas. Piemēram, no nodokļa nomaksas ir atbrīvoti invalīdi, tāpat nodoklis nav jāmaksā, ja transportlīdzeklim bijis uzlikts arests un to lietot bijis aizliegts.

Arī iepriekšējais Vjačeslava BMW īpašnieks bijis to personu vidū, kas no nodokļa nomaksas atbrīvotas. Tāpēc pēc automašīnas pārdošanas viņš vērsās VID un pieprasīja atmaksāt par 2016. gadu nomaksāto nodokli, proti, par laiku no 1. janvāra līdz 15. augustam.

VID vīrietim pārmaksāto nodokli izmaksāja un informāciju par to sniedza arī CSDD. Tomēr izrādījās, ka ziņas bijušas kļūdainas. Tādējādi arī Vjačeslavam, kurš vēlējās savam spēkratam iziet tehnisko apskati maijā, CSDD pieprasīja samaksāt daļu nodokļa par 2016. gadu, proti, par periodu no augusta līdz decembrim jeb par laiku, par kuru nauda tika atgriezta īpašniekam.

"Tas ir pārpratums, kurš, visticamāk, radies nekorektas informācijas dēļ, ko CSDD saņēma par pārmaksātā nodokļa atgriešanu iepriekšējam īpašniekam. Diemžēl VID nevar publiski komentēt konkrēto gadījumu, jebkurā gadījumā auto īpašniekam ir tiesības pieprasīt atmaksāt pārmaksāto nodokli," skaidro VID pārstāve Evita Teice-Mamaja.

VID portālam "rus.delfi.lv" sola, ka turpmāk vērīgāk pārbaudīs informāciju, kas jānodod citām institūcijām, lai šādi pārpratumi vairs nerastos.

Iesniegumu par nodokļa atmaksu var rakstīt brīvā formā, norādot auto marku, modeli, reģistrācijas numuru, bankas kontu, kā arī pievienojot dokumentus, kas apstiprina tiesības saņemt atmaksu.

Iesniegumu var iesniegt personiski klientu apkalpošanas centrā, nosūtīt pa pastu, vai arī izmantot elektronisko sistēmu, izvēloties izvēlni "Informācija klientu apkalpošanas centriem VID".