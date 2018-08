'Bērniem pasaulē jānāk pelējumā un aukstumā' – paciente šokēta par apstākļiem Stradiņa slimnīcā

Padomju laiku atsperu gultas, sapelējusi dušas telpa un auksts ūdens – tieši tik neērtos apstākļos Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā bērnus pasaulē laiž grūtnieces ar patoloģijām, portālam "Delfi" ziņo Dace Ziediņa Kalēja. Slimnīcā gan sola, ka apstākļi grūtnieču palātās uzlabosies, taču šobrīd slimnīca topošās māmiņas aicina "būt pacietīgām".

"Kāpēc Stradiņa slimnīcas 17. nodaļā, kas ir vienīgā vieta Latvijā, kur nogādā grūtnieces ar patoloģijām, pat gultas ir no padomju laikiem, uz tām nav iespējams gulēt ne pirms, ne pēc patoloģiskām dzemdībām?" retorisku jautājumu uzdod Dace Ziediņa Kalēja.

Viņa piebilst, ka zem gultu matračiem noliktas vai nu koka skaidu plāksnes vai vecas segas "dibena rajonā". Gultām tāpat izpalikušas trauksmes pogas gadījumiem, ja grūtniecei paliek slikti vai gadās pakrist.

Foto: DELFI Aculiecinieks

"Pat reģionos dienas stacionāros gultas ir labākas nekā šeit. Man ir kauns par mūsu valsti un žēl grūtnieču ar patoloģijām. Žēl arī bērnu, kuri dzimst pelējumā un aukstā ūdenī Latvijā 21. gadsimtā," atzīst lasītāja.

Viņa stāsta, ka 17. nodaļā nav bijis pieejams karstais ūdens, lai nomazgātos. Turklāt dušas telpā izvērsusies pelējuma sēnīte. "Grūtnieču aprūpe ir izvirzīta par vienu šī gada prioritātēm. Miljonus vien norakstām, bet prioritārajos virzienos viss paliek pa vecam," rūgtumu neslēpj Stradiņa slimnīcas paciente.

Foto: DELFI Aculiecinieks

Šobrīd Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Medicīnas tehnoloģiju nodaļā norisinās līguma slēgšanas procedūra ar gultu piegādātājiem – portālam "Delfi" pauž slimnīcas komunikācijas daļas vadītāja Janita Veinberga. Pavisam trīs gadu periodā iecerēts iegādāties un mainīt gultas pusmiljona eiro vērtībā. Tiesa, primāri gultas nonāks tajās nodaļās, kuras nav ieplānots pārcelt uz jauno slimnīcas korpusu.

"Tā kā dzemdību nodaļa ir viena no tām, kuras pārcels uz jaunām telpām, to vēl šogad aprīkos ar funkcionējošām gultām no citām nodaļām," sacīja Veinberga.

Tiesa, patlaban skaidri nav zināmi datumi, kuros gultas piegādās. Savukārt remonts dzemdību nodaļas palātās plānots jau šā gada septembrī.

Vienlaikus Veinberga noliedz aculiecinieces apgalvojumus, ka nodaļā nav pieejams karstais ūdens. Tā tas patiešām esot noticis dienā, kad konkrētajā slimnīcas korpusā veica sistēmas uzlabojumus, par kuriem brīdināja kā darbiniekus, tā pacientus.

"Skaidrs ir viens: šobrīd vēl nāksies būt pacietīgiem un sagaidīt jaunās būvniecības galarezultātu – jaunu, modernu un mūsdienu prasībām atbilstoši aprīkotu telpu kopumu, kurā būs ne tikai nesalīdzināmi vieglāk strādāt mūsu speciālistiem, bet arī patīkamāk uzturēties pacientiem," sola slimnīcas pārstāve.