Pie portāla "Delfi" vērsies kāds lasītājs, kurš apgalvo, ka 11. marta agrā rītā Neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMPD) mediķi atteica palīdzību iereibušam jaunam vīrietim, kurš nokrītot, bija pārsitis uzaci. Savukārt mediķi pārmetumus noraida un bilst, ka jaunietis aizbrauca no notikuma vietas, nesagaidot policiju.

"Cilvēks bija iereibis un šoka dēļ aizmirsa nosaukt savu personas kodu. Dakterītes to uzskatīja par ņirgāšanos un agresiju, neskatoties uz to, ka saņēma lūgumu no cietušā kaimiņiem palīdzēt viņam. Ātrā palīdzība vienkārši pameta dzīvokli," portālam "Delfi" klāsta notikušā aculiecinieks Normunds.

Kad kaimiņi jauno vīrieti ar pārsisto uzaci apģērba un pavadīja līdz ātrās palīdzības mašīnai, atklājās, ka mediķi izsaukuši policiju. "Pagāja desmit minūtes un policija vēl joprojām nebija ieradusies. Asiņošana bija nenormāla un puiša draugi un kaimiņi pašu spēkiem mēģināja sniegt viņam palīdzību," apgalvo Normunds, piebilstot, ka gaidīšanas laikā viss dzīvoklis tapa notraipīts ar asinīm.

Beigu beigās klātesošie jaunieti līdz traumpunktam aizveduši ar savu privāto automobili. "Kā tā var? Kur tad ir tas izdaudzinātais Hipokrata zvērests?" dusmas neslēpj Normunds.

Savukārt Neatliekamās medicīniskās palīdzības Komunikācijas nodaļas vadītāja Ilze Bukša norāda, ka konkrēto izsaukumu dienestā ir identificējuši un mediķi kategoriski noraida pārmetumus par nevēlēšanos sniegt palīdzību.

"Policijas izsaukšana apliecina, ka bija risks mediķu drošībai. Brigāde neatteicās sniegt palīdzību, palika notikuma vietā līdz ieradās policija. Iemeslu, kāpēc cietušais pameta notikuma vietu pirms likumsargu ierašanās, var pavēstīt tikai viņš pats," skaidro Bukša.

Dienestā arī akcentē, ka mediķi atsaka palīdzību vien tajās situācijās, kad apdraudēta viņu pašu drošība, veselība vai dzīvība. Piemēram, ugunsgrēka laikā mediķu brigāde paliek ēkas ārpusē, kamēr glābēji iznes cietušos laukā. Līdzīgi mediķi rīkojas arī tajos ikdienas izsaukumos, kad radies risks pašu drošībai. "Brigādei ir tiesības piesaistīt policiju, lai varētu sniegt palīdzību pacientam vai cietušajam," norāda Bukša.

Visbiežāk policiju piesaista reizēs, ja brigādei ierodoties, atklājas, ka kompānijā lieto alkoholu, narkotiskās vai citas apreibinošās vielas, turklāt cietušais vai iesaistītās personas ir agresīvi noskaņotas, izsaka draudus mediķiem.

"Vēlos uzsvērt, ka personas koda nezināšana vai vārda nenosaukšana neietekmē cietušā iespējas saņemt neatliekamo medicīnisko palīdzību. Ik dienu brigādes dodas izsaukumos un slimnīcā nogādā pacientus un cietušos, kuri neatceras vai pat nezina savu personas kodu traumas vai slimības dēļ," akcentē Bukša.